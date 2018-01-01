В конце ноября 2017 года 82-летний Олег Табаков был срочно госпитализирован в одну из столичных больниц. В Сети ежедневно появлялась информация о его состоянии, и вот наконец-то стало известно, что могло послужить причиной столь серьезного заболевания известного актера.

1 2 3 ... 9 Появились новые данные о состоянии Олега Табакова

27 ноября Олег Табаков попал в реанимацию. Некоторое время о его состоянии журналистам ничего не было известно, но затем стало известно о том, что режиссер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце декабря из больницы, в которой находился известный актер, пришли неутешительные новости — артист потерял память и никого не узнает.



1 января в Сети появилась новая информация. По последним данным, Олег Павлович находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он ориентируется в пространстве и наконец-то узнает близких.



Кроме этого, журналистам удалось выяснить, что причиной серьезного воспалительного процесса мог стать неудачно установленный зубной имплант. Стоматологи, работавшие с актером, не обратили внимание на возникшие осложнения, в результате чего у Табакова развился сепсис.