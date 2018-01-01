27 ноября Олег Табаков попал в реанимацию. Некоторое время о его состоянии журналистам ничего не было известно, но затем стало известно о том, что режиссер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце декабря из больницы, в которой находился известный актер, пришли неутешительные новости — артист потерял память и никого не узнает.
1 января в Сети появилась новая информация. По последним данным, Олег Павлович находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Он ориентируется в пространстве и наконец-то узнает близких.
Кроме этого, журналистам удалось выяснить, что причиной серьезного воспалительного процесса мог стать неудачно установленный зубной имплант. Стоматологи, работавшие с актером, не обратили внимание на возникшие осложнения, в результате чего у Табакова развился сепсис.
СМИ: причиной госпитализации Табакова могла стать ошибка стоматолога
27 ноября Олег Табаков попал в реанимацию. Некоторое время о его состоянии журналистам ничего не было известно, но затем стало известно о том, что режиссер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В конце декабря из больницы, в которой находился известный актер, пришли неутешительные новости — артист потерял память и никого не узнает.
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Может, не стоит сочинять ужастики, толком ничего не зная, а?
Инсульт обыкновенный
причина одна - старость. он последние 5-ть лет выглядит очень плохо.
А может ему просто 82 года?
Пусть лечится в любимой стране
Какие имплантанты после 80? Врачам лишь бы дурака платить найти.
Ох, зубы это серьезное дело. У моего двоюродного брата год назад обнаружили опухоль на десне, врачи даже сначала подумали, что это рак. Сделали операцию, тяжелая реабилитация, а уж про затраченные средства молчу. Не забывайте ходить на осмотры каждый год, чтобы не запустить!!