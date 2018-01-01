Наступивший новый год стал для актрисы Джессики Альбы и ее мужа Кэша Уоррена особенным. 31 декабря голливудская звезда родила сына Хейза Альба Уоррена.

«Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. А Онор и Хэвен уже одержимы своим братиком», — написала Джессика в Инстаграме 1 января, сообщив своим поклонникам о том, что стала мамой в третий раз. Мальчик, которого назвали Хейзом, появился на свет 31 декабря.



На фото очаровательный малыш, обладатель пышной шевелюры, мило сопит, собирая восхищенные комментарии подписчиков голливудской звезды.



Для Джессики и Кэша этот ребенок стал третьим — пара воспитывает двух дочек. О беременности актрисы стало известно в июле этого года. Голливудская звезда сама рассказала о ней в своем Инстаграме, выложив короткое boomerang-видео, на котором была запечатлена с дочерьми Онор и Хэвен.



