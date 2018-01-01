«Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. А Онор и Хэвен уже одержимы своим братиком», — написала Джессика в Инстаграме 1 января, сообщив своим поклонникам о том, что стала мамой в третий раз. Мальчик, которого назвали Хейзом, появился на свет 31 декабря.
На фото очаровательный малыш, обладатель пышной шевелюры, мило сопит, собирая восхищенные комментарии подписчиков голливудской звезды.
Для Джессики и Кэша этот ребенок стал третьим — пара воспитывает двух дочек. О беременности актрисы стало известно в июле этого года. Голливудская звезда сама рассказала о ней в своем Инстаграме, выложив короткое boomerang-видео, на котором была запечатлена с дочерьми Онор и Хэвен.
Джессика Альба стала мамой в третий раз и показала фото малыша
«Лучший подарок на Новый год. Кэш и я чувствуем себя благословенными. А Онор и Хэвен уже одержимы своим братиком», — написала Джессика в Инстаграме 1 января, сообщив своим поклонникам о том, что стала мамой в третий раз. Мальчик, которого назвали Хейзом, появился на свет 31 декабря.
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Чет на Джеки Чана похож))
Очень красивый мальчик будет!!
Ой красивый какой! Вестимо, будет красивее сестёр)
какой он хорошенький)))))
ДЕТИ - ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО... ПОЗДРАВЛЯЮ ДЖЕССИКУ И ЕЁ СЕМЬЮ!!!!!!!!!!!!!!!
Деффки - вылитый папашка.Или это пресловутая история о том, что мама делала нос?
Мальчик ура.Счастья Вам!
Ура мальчик!
Счастья Вам
Все думала, как она молодо выглядит ... но на первой фотке видно что начала стареть. Седокова тоже именно после рождения третьего сына постарела сильно.
как же она мне всегда нравилась, особенно, вне беоеменности..всегда стройняшка, кремень, держит себя в руках. к сожалению, любая беременность для ее фигуры губительна, после чего она снова возвращала себе былую форму. надеюсь, Джесс не "обабится" как та же Седокова. Тогда она точно останется моей героиней намбер уан!)