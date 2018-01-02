Не так давно Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты РФ, и с тех пор внимание к ее персоне возросло в разы. И далеко не все поступки Ксении восхищают пользователей Сети. Так, подписчики звезды резко осудили ее новый ролик в Инстаграме. На нем Собчак вместе с мужем и еще одним мужчиной танцует возле православного храма.
Журналисты тут же решили выяснить, что о поведении кандидата в президенты думают в Русской православной церкви. «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках, не комментируем», — цитирует представителя РПЦ «Говорит Москва».
По всей видимости, Ксения Собчак не ожидала, что ее видео вызовет такой общественный резонанс. И медиадива вскоре удалила скандальный ролик. А что вы думаете о поведении кандидата в президенты?
Собственно ничего не думаем. Как была дурой, так ею и останется. Совсем не думает, что творит.
А что тут думать? Ксюшадь остается Ксюшадью, хоть кандидат в президенты она, хоть нет.
Собственно ничего не думаем. Как была дурой, так ею и останется. Совсем не думает, что творит.
)))) А мы о ее поведении и не думаем, поскольку скучная она...Есть более яркие, харизматичные и во всех отношениях более интересные персоны))
Да,вот чудачка так чудачка эта странная собачка.Причесончик 'под Поклонскую',очки нацепила,а сущность-видели,поняли.Как было ей наплевать,так всё и осталось.Беднее она не станет,а критику постерает.Ей бы президентом в домик2,её формат
Что и кому пляской кандидат в президенты сказать то хотела? Месседж какой несла? Также стесняюсь спросить, почему не сплясала кандидат со товарищи под синагогой или мечетью?
На хромой лошади в кремль или из "пьяной клубнички"в президенты... что дальше ?ждем ждем да "наблюдаем" за "скоморохами"
Да уж лучше так, чем лицемерие. 90% чиновников еще похлеще отмачивают, только прикрывшись президентом. Типа высказался в его поддержку или спел какою-нибудь песенку, восхваляющую его, - а дальше можно делать что хочешь. Вот это вот наглость и бессовестность 100 левела. А Собчак - это так, просто не очень умная женщина, то и дело настраивающая против себя общественность ерундовыми поступками - ну она же не крадет деньги и не пилит бюджеты, отнимая копейки у пенсионеров или сирот, не жирует на наши налоги, не покуапет за наш счет лексусы любовницам. Но ненависть к ней сильнее чем к тем, кто ее гораздо больше заслуживает, но не отсвечивает...
А чем плохо станцевать у храма?Она же не громила его, не портила никак, а просто человек веселился?Почему нельзя в храмах ловить тех же покемонов?(я про блогера, которого посадили)если что я не поклонница Собчак, в игрушки не играю. в храмах не танцую)))Просто интересно если люди не чем не портят имущества почему нельзя то???
По лезвию ножа ходит Собчак, чувства верующих своей выходкой оскорбила, а среди них ой, как много психически больных фанатов.