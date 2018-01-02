На днях Ксения Собчак сняла и выложила в свой Инстаграм видео, на котором она в компании мужа и еще одного мужчины танцует у стен православного храма. Подписчики осудили кандидата в президенты за подобный ролик.

1 2 3 ... 11 Новое видео Ксении Собчак не понравилось ее фолловерам

Не так давно Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты РФ, и с тех пор внимание к ее персоне возросло в разы. И далеко не все поступки Ксении восхищают пользователей Сети. Так, подписчики звезды резко осудили ее новый ролик в Инстаграме. На нем Собчак вместе с мужем и еще одним мужчиной танцует возле православного храма.

Свой пост Ксения подписала довольно красноречиво: «About last night или Пусси Райот уже не те». Общественность возмутила не только открытая насмешка над православной церковью, но и бутылка в руках мужчины. Свой пост Ксения подписала довольно красноречиво: «About last night или Пусси Райот уже не те». Общественность возмутила не только открытая насмешка над православной церковью, но и бутылка в руках мужчины.

Журналисты тут же решили выяснить, что о поведении кандидата в президенты думают в Русской православной церкви. «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках, не комментируем», — цитирует представителя РПЦ «Говорит Москва».



По всей видимости, Ксения Собчак не ожидала, что ее видео вызовет такой общественный резонанс. И медиадива вскоре удалила скандальный ролик. А что вы думаете о поведении кандидата в президенты?