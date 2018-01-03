На днях Алла Пугачева поссорилась с продюсером Максом Фадеевым из-за того, что тот раскритиковал новогодние шоу. По его словам, руководители федеральных каналов обещали провести «огоньки» в новом формате, но не сделали этого.

1 2 3 ... 9 Алла Пугачева отреагировала на критику Макса Фадеева

Продюсер Макс Фадеев обратился к своим подписчикам в Инстаграме с вопросом, изменилось ли что-нибудь за год в «новогодних огоньках». Также его интересовало мнение аудитории о том, что именно привлекает людей в подобных шоу.



«Уже прошел год с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении «новогодних огоньков», и в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли «огоньки» на новый уровень? И понравилось ли вам вообще?» — написал Фадеев в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Комментаторы сошлись во мнении, что в новогоднюю ночь им хочется видеть больше новых артистов и слышать свежие песни вместо набивших оскомину хитов. Часть из них заявили, что за год в программах так ничего и не изменилось. Комментаторы сошлись во мнении, что в новогоднюю ночь им хочется видеть больше новых артистов и слышать свежие песни вместо набивших оскомину хитов. Часть из них заявили, что за год в программах так ничего и не изменилось.

Этот пост Макса Фадеева эмоционально прокомментировала Алла Пугачева: «Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на БАЛИ? Не мути, не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь», — ответила она.



Примадонна также посоветовала продюсеру заниматься своими делами и поменьше критиковать других. А как Вы считаете, что стоит изменить в формате новогодних шоу?