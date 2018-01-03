Продюсер Макс Фадеев обратился к своим подписчикам в Инстаграме с вопросом, изменилось ли что-нибудь за год в «новогодних огоньках». Также его интересовало мнение аудитории о том, что именно привлекает людей в подобных шоу.
«Уже прошел год с тех пор, как поднялась волна общественного недовольства в отношении «новогодних огоньков», и в течение всего этого года телевизионные боссы обещали нам, что в наступающем году все изменится, и новые передачи уже не будут похожи на то, что производилось каналами раньше. Мне просто стало интересно — а действительно ли что-то изменилось? Кто смотрел ТВ в праздничную ночь, поделитесь впечатлениями. Вышли «огоньки» на новый уровень? И понравилось ли вам вообще?» — написал Фадеев в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).
Этот пост Макса Фадеева эмоционально прокомментировала Алла Пугачева: «Что ты все ворчишь, как стареющий неудачник. Скучно тебе на БАЛИ? Не мути, не говори, а иди и измени все, сделай круче. Только обещаешь», — ответила она.
Примадонна также посоветовала продюсеру заниматься своими делами и поменьше критиковать других. А как Вы считаете, что стоит изменить в формате новогодних шоу?
Ну да, ну да, вечно молодая и удачливая.. Дали б зеленый свет, изменил бы.
Молодец, Алла Борисовна. Фадеев поменьше бы популизмом занимался.
Не смотрели нынче ТВ и не жалеем,вместо этого провели замечательный отдых на природе.Неужели ещё кто то предпочитает сидеть в новогоднюю ночь за столом и объедаться едой под "огоньки"?Это же так скучно,люди!
Не смотрели нынче ТВ и не жалеем,вместо этого провели замечательный отдых на природе.Неужели ещё кто то предпочитает сидеть в новогоднюю ночь за столом и объедаться едой под "огоньки"?Это же так скучно,люди!
А тут кто-нибудь помнит, как Пугачёву в 1990г в Екатеринбурге прокатили? Тогда ещё Свердловске?
Не люблю Пугачеву за совковость прям разит от нее этим духом
да они оба не интересны
София Ротару как то больше нравится потому что она вроде как и не навязывается,но и не отказывается когда ее приглашают.Вроде как ее жизнь приносит ей достаточно удовлетворения и счастья А Пуга все о любви поет, любви ищетдо гробовой доски,недолюбили видно в детстве
люди в основном не меняются к лучшему с годами, наоборот, их пороки усугубляются, и овладевают ими полностью. Алла всегда была наглой самоуверенной скандалисткой и беспринципной интриганткой. из-за неё многие прекрасные певицы и артистки так и не стали широко известными и популярными. все певицы с именем Алла были вынуждены брать псевдонимы, потому что Алла хотела быть единственной поющей Аллой на 1/7 части суши. не хило, да? заявочка?) но у неё это получилось! Алла Агеева стала Машей Распутиной, Алла Перфилова стала Валерией) против танка не попрёшь... вот уж 70 на носу, а Алла всё скандалит, приказывает и интригует. топая старческой артритной ножкой и потрясая кудрявым париком...
Лет 15 уже ни черта не меняется. Каждый новый год на первом как день сурка.