Бывшая жена Евгения Цыганова вывела на сцену всех его семерых детей
04.01.2018
Пользователи Сети обсуждают видео, на котором бывшая гражданская супруга Евгения Цыганова — 39-летняя актриса Ирина Леонова — и семеро их общих детей на сцене концертного зала имени п. И. Чайковского поют трогательную колыбельную.
На днях в Сети начал набирать популярность ролик, на котором Ирина выступает вместе с 12-летней Полиной, 11-летним Никитой, 9-летней Софией, 7-летним Андреем, 6-летним Александром, 3-летним Георгием и годовалой Верой. Дети спели вместе с мамой колыбельную песню.
Номер Леоновой был посвящен сериалу «Дети Арбата», во время съемок которого актриса и познакомилась со своим будущим мужем Цыгановым. К слову, после разрыва с Евгением Ирина практически не появляется на публике и крайне редко выводит детей в свет.
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Красивая женщина.Мне она больше нравится,чем Снегирь.И не потому,что мне её жаль,она действительно красивая,привлекательная женщина.И к тому же не бегает по шоу,не поливает грязью бывшего мужа.
СнИгирь,извиняюсь за ошибку.
Нереально! Дай Бог сил! Какое предательство... как может он спокойно жить, он ведь не только женщину предал, доверившуюся ему ...
Как можно было бросить такую женщину и своих родных семерых детей?? Уму непостижимо
Какой голос у Ирины чудесный. Только детки видно, что очень стесняются и что неуютно им на сцене. Скромные, хорошие детки. Ирина умница, не опускается до грязи публичного выяснения отношений.
Карма такая карма, расплата придет и ему и Снигирю
Цыганов этот везде как блаженный. Стручок у него такой же блаженный, раз бабы рожают без остановки от такого?)
Автор, все-таки определитесь!Многодетная мама "сосредоточилась на воспитании детей ИЛИ изредка актриса все-таки принимает участие в концертах ИЛИ вскоре после рождения младшей дочери многодетная мама вышла на работу в Малый театр..."Никто ее силой не заставлял рожать семерых, тем более без брака, тем более в однокомнатной квартире... у нее крыша поехала после того, как в первом браке она не смогла родить ни одного ребенка, если бы Цыганов от нее не ушел, она бы Цыганову еще 10 родила, а то и больше.
Не жить с матерью детей не значит бросить их, но самки с детностью головного мозга не хотят говорить об этом, выгоднее чернить мужчин
Карма такая карма, расплата придет и ему и Снигирю