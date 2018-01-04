Пользователи Сети обсуждают видео, на котором бывшая гражданская супруга Евгения Цыганова — 39-летняя актриса Ирина Леонова — и семеро их общих детей на сцене концертного зала имени п. И. Чайковского поют трогательную колыбельную.

1 2 3 ... 10 В Сети опубликовано видео, где бывшая гражданская супруга Евгения Цыганова актриса Ирина Леонова и семеро их общих детей выступают на сцене концертного зала имени п. И. Чайковского

После разрыва с Евгением Цыгановым Ирина Леонова сосредоточилась на воспитании детей, однако изредка актриса все-таки принимает участие в концертах. Вскоре после рождения младшей дочери многодетная мама вышла на работу в Малый театр.

На днях в Сети начал набирать популярность ролик, на котором Ирина выступает вместе с 12-летней Полиной, 11-летним Никитой, 9-летней Софией, 7-летним Андреем, 6-летним Александром, 3-летним Георгием и годовалой Верой. Дети спели вместе с мамой колыбельную песню. На днях в Сети начал набирать популярность ролик, на котором Ирина выступает вместе с 12-летней Полиной, 11-летним Никитой, 9-летней Софией, 7-летним Андреем, 6-летним Александром, 3-летним Георгием и годовалой Верой. Дети спели вместе с мамой колыбельную песню.

Номер Леоновой был посвящен сериалу «Дети Арбата», во время съемок которого актриса и познакомилась со своим будущим мужем Цыгановым. К слову, после разрыва с Евгением Ирина практически не появляется на публике и крайне редко выводит детей в свет.