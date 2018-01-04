47-летний Андрей Григорьев-Апполонов в новом интервью откровенно поведал о том, как переживал смерть близких людей. В 2017 году умер друг певца Олег Яковлев, а спустя месяц ушла из жизни сестра артиста Юлия.

1 2 3 ... 9 Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что лечил депрессию алкоголем после смерти Яковлева

Один из солистов группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью «СтарХиту» рассказал о том, что помогло ему справиться с потерей близких. Оказывается, все свое свободное время он стал посвящать работе, а также заливал горе алкоголем.

«Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью», — поведал исполнитель. «Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал. Творчество стало моей единственной радостью», — поведал исполнитель.

В начале 2018 года Андрей планирует отдохнуть, привести в порядок свои мысли и чувства. Певец поедет в трехнедельный отпуск в Индонезию. Потом снова вернется к записи новых песен и гастролям.