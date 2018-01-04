Один из солистов группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью «СтарХиту» рассказал о том, что помогло ему справиться с потерей близких. Оказывается, все свое свободное время он стал посвящать работе, а также заливал горе алкоголем.
В начале 2018 года Андрей планирует отдохнуть, привести в порядок свои мысли и чувства. Певец поедет в трехнедельный отпуск в Индонезию. Потом снова вернется к записи новых песен и гастролям.
Ханурик.
Ну хоть искренне признался по поводу алкоголя..А то как ни читаешь интервью всех этих селебрити-все только йогами,тибетами и п рочими лечебными голоданиями спасаются от жизненных перипитий. А потом из реабилитационногых центров не вылезают,да от передозов мрут.