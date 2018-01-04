4 декабря Наталья Фриске поделилась с подписчиками в Инстаграме архивными новогодними фото с сестрой Жанной. На них счастливая семья певицы отдыхает в Таиланде.
Напомним, Жанна Фриске ушла из жизни два с лишним года назад, но ее близкие до сих пор не могут смириться с потерей. Не так давно отец знаменитой певицы рассказал, что у нее был шанс на исцеление, но этому помешал ее возлюбленный Дмитрий Шепелев.
Кому это надо? Надоела эта семейка уже хуже горькой редьки...
что же я делала 22 года назад? а, 1996 г, зп перестали платить и мы получали продукты по талонам, чем же родители фриске занимались, что могли ездить в таиланд?
Сколько еще будет этих редких фотографий!? Надоело уже...
что же я делала 22 года назад? а, 1996 г, зп перестали платить и мы получали продукты по талонам, чем же родители фриске занимались, что могли ездить в таиланд?
Ну это как бы их дело. Почему мы не хотим подниматься, но хотим всех видеть рядом с собой в нищете? Да еще и гордимся ею, носим как знамя. "Да нам в 90х есть было нечего, а эти ездют по Таиландам своим, срамота"
Что ,опять??
Как только забывают про их семейство-папаня начинает бегать по передачкам поливая го..ом Шепелева, а сестрица выкладывает старые фотки.
Некоторые фото лучше не показывать, очень уж сущность видна.
Ну это как бы их дело. Почему мы не хотим подниматься, но хотим всех видеть рядом с собой в нищете? Да еще и гордимся ею, носим как знамя. "Да нам в 90х есть было нечего, а эти ездют по Таиландам своим, срамота"
что же я делала 22 года назад? а, 1996 г, зп перестали платить и мы получали продукты по талонам, чем же родители фриске занимались, что могли ездить в таиланд?
что же я делала 22 года назад? а, 1996 г, зп перестали платить и мы получали продукты по талонам, чем же родители фриске занимались, что могли ездить в таиланд?