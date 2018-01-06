41-летняя Анастасия Волочкова всегда предельно откровенна с поклонниками. К примеру, на днях она сама рассказала о новом любимом мужчине и его ухаживаниях.



5 января Анастасия Волочкова опубликовала в своем Инстаграме фото, сделанное в столичном аэропорту Шереметьево. На нем балерина стоит в обнимку с таинственным незнакомцем. Снимок звезда сопроводила эмоциональным обращением к недоброжелателям:



«Вам же больше нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это — я. Поездка на Мальдивы — мне! Подаренный мне белый майбах! Любимые белые розы — тоже мне! Объятия любимого человека — тоже мне! Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).

В своем посте Анастасия также посоветовала хейтерам не завидовать, а вместо этого дарить добро своим любимым и близким. В своем посте Анастасия также посоветовала хейтерам не завидовать, а вместо этого дарить добро своим любимым и близким.

Волочкова также отметила, что все, что у нее сейчас есть, она заслужила неимоверным трудом. Балерина убеждена, что после всех стараний и пройденных испытаний ей буквально «можно все». А вам близка точка зрения Анастасии?