5 января Анастасия Волочкова опубликовала в своем Инстаграме фото, сделанное в столичном аэропорту Шереметьево. На нем балерина стоит в обнимку с таинственным незнакомцем. Снимок звезда сопроводила эмоциональным обращением к недоброжелателям:
«Вам же больше нравится мой кураж? Ждите. Папарацци не нужны. Я все вам сама от первого лица лучше. Это честнее и правдивей! Смотрите. Это — я. Поездка на Мальдивы — мне! Подаренный мне белый майбах! Любимые белые розы — тоже мне! Объятия любимого человека — тоже мне! Спортивный костюм лично подарила, не нервничайте» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Woman.ru).
Волочкова также отметила, что все, что у нее сейчас есть, она заслужила неимоверным трудом. Балерина убеждена, что после всех стараний и пройденных испытаний ей буквально «можно все». А вам близка точка зрения Анастасии?
К старости совсем умом тронулась. Покупает себе букеты цветов, купила машину, а выдает всем, якобы поклонники ее одаривают. Только, где они на самом деле.
Мне кажется Анастасии давно пора туда же, где последние полгода провела Дана Борисова...
Посмешище делает из себя эта женщина: "Смотрите! Мне подарили! Значит я еще кому-то нужна!". Вот примерно так это выглядит. Не удивлюсь, если это вообще постановка и пиар. В мире немало людей, которые действительно получают роскошные подарки, однако, сообщают об этом всему свету да еще в такой комичной форме только лишь самые ущербные из них. Кому и что они пытаются доказать - загадка.
Майбах? Это же Мерседес на фото)))
После дона Мигеля с конем, все ее выдумки уже как-то не впечатляют. Да и правда, очень похоже все это на серьезную психиатрическую проблему. Тут уже вмешательство докторов требуется и медикаментозное лечение, очень печально.
Майбах? Это же Мерседес на фото)))
А что не так с Мерседесом? Майбах это и есть Мерседес.
Пожалела бы она свою дочь.
А что не так с Мерседесом? Майбах это и есть Мерседес.
Да? Вот я не в курсе. И давно?
Еще и умничает))) с 2015 г