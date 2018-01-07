Совсем скоро Меган Маркл выйдет замуж за Гарри, но, кажется, ее родных этот факт не слишком радует, ведь они делают все возможное, чтобы подпортить репутацию невесты принца в глазах общественности. Родственники экс-актрисы то пытаются прославиться за ее счет, то оказываются в центре скандала, что плохо сказывается на имидже Маркл.
Так, на днях в неприятную ситуацию попал старший брат Меган. Как сообщает британское издание The Daily Mail, Томас Маркл и его гражданская супруга Дарлин Баунт, находясь в нетрезвом виде, крупно поссорились в канун Нового года. В результате Баунт напала на Маркла, за что и была арестована. Девушка больше суток провела в полицейском участке.
К слову, это не первый раз, когда о конфликте Томаса и Дарлин становится известно прессе. В прошлом году мужчину арестовывали за то, что он грозил своей невесте пистолетом во время очередной ссоры. Западные журналисты уже сейчас уверены, что Томаса не пригласят на свадьбу Меган и Гарри.
Напомним, свадьба экс-актрисы и внука Елизаветы II состоится в мае этого года. В Сети ходит немало слухов вокруг грядущего торжества, в том числе и о том, чьи имена будут включены в список приглашенных.
Невестка Меган Маркл была арестована за нападение
Совсем скоро Меган Маркл выйдет замуж за Гарри, но, кажется, ее родных этот факт не слишком радует, ведь они делают все возможное, чтобы подпортить репутацию невесты принца в глазах общественности. Родственники экс-актрисы то пытаются прославиться за ее счет, то оказываются в центре скандала, что плохо сказывается на имидже Маркл.
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Седьмая вода на киселе - родственница? Побойтесь Бога!
У каждого есть в родне кто то неблагополучный,и что отвечать за всех
А что такого? Какой ни есть - но он родня! Пусть на свадьбе гульнет, весело будет, кенсингтонский дворец ходуном ходить будет. А то сидят там как мыши на свадьбах
А что такого? Какой ни есть - но он родня! Пусть на свадьбе гульнет, весело будет, кенсингтонский дворец ходуном ходить будет. А то сидят там как мыши на свадьбах
На 4м фото кожа просто ужасная
Я сочувствую Меган. С такими родственниками и врагов не надо. У меня тоже такие есть. И хоть я не мечу в принцессы и не общественная личность, гадостей мне наделали дай боже. Даже представить страшно, что бы было будь я с миллионами невестой принца.
Ну а сама Меган то причём ? или там как у нас в России, по одному судят по всех ??? У меня тоже есть "весёлый родственничек", так некоторые считают, что и остальные такие могут быть, а аргументы конечно "железные" - родня же... бред полный....
На 4м фото кожа просто ужасная
Сожительница сводного брата? Не. ну это конечно офигеть, какое близкое родство. Примерно тоже самое, что любая женщина из любой толпы.