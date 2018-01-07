Алисе Аршавиной не удалось улететь в Алма-Ату из-за неприятного инцидента. Перед взлетом супруга Андрея Аршавина поняла, что ей нужно поменять подгузник 10-месячной дочери Есении. Молодая мама начала спокойно переодевать малышку, так как рейс задерживали на пятнадцать минут.
Стюардесса сделала замечание Аршавиной, потому что в салоне самолета неприятно запахло. Бортпроводница потребовала, чтобы Алиса села и пристегнула себя и ребенка ремнями безопасности, несмотря то, что Есения была раздета. Жена футболиста не сопротивлялась и усадила дочь в кресло в одном подгузнике.
Аршавина уже написала заявление в полицию и выразила надежду, что стюардессу накажут за хамское поведение.
Однако в пресс-службе авиакомпании сообщили, что знаменитость игнорировала просьбы бортпроводников и ходила по салону самолета, когда табло «пристегните ремни» уже горело, а значит, командир имел полное право снять Алису с рейса.
Нас там не было. Суд разберется, свидетелей опросят, камеры , голоса просмотрят и прослушают.
То есть она считает,что вонять дерьмом в самолете - норма? Однако...
Правильно, что сняли с рейса. Летела несколько лет назад из Москвы в Дубай. Одна такая мамаша во время, когда горела команда пристягнуть ремни, "сумничала" и отстегнулась поскольку ребенку захотелось походить. Самолет тряхнуло и горе-мамаша сломала ногу, тут же. Если бортпроводник говорит, что надо делать, то для своего же блага надо правила безопасности соблюдать. Чего Аршавина со светофорами не судится? Ведь тоже "хамят" гражданке!
Хотелось бы услышать вторую сторону конфликта. Не думаю, что там все так безневинно как Аршавина преподнесла.
при взлете мама решила ребенка посадить в проход на горшок, все пристегнуты же, никто не мешает.Ну ребенок так на горшке и уехал в хвост салона, бортпроводники поймали.
Туалет для чего существует , во - первых это не прилично и не воспитанно так делать
вообще странно, ну задержали рейс на 15 минут, почему ребенка нельзя было переодеть еще в аэропорту?Или подождать эти 15 минут и после взлета и набора высоты спокойно в туалете переодеть?Просто на такого мелкого отдельное место не покупается, у мамы на руках, представьте, сидите вы пристегнутые перед взлетом, а тут чуть ли не у вас на коленях подгузы детям меняют.
То есть она считает,что вонять дерьмом в самолете - норма? Однако...
Вонять дерьмом, конечно не хорошо, но тут вопрос неожиданности от ребёнка, то есть не специально. Другое дело - когда пассажирки самолета воняют дешевыми духами - целенаправленно. отлично было бы милицию в таких случаях вызывать. Я абсолютно не аллергенный человек, но когда такое чудо воняет духами в закрытом пространстве, начинают слезиться глаза, кружиться голова и паника, ибо скрыться некуда.
Правильно, что сняли с рейса. Летела несколько лет назад из Москвы в Дубай. Одна такая мамаша во время, когда горела команда пристягнуть ремни, "сумничала" и отстегнулась поскольку ребенку захотелось походить. Самолет тряхнуло и горе-мамаша сломала ногу, тут же. Если бортпроводник говорит, что надо делать, то для своего же блага надо правила безопасности соблюдать. Чего Аршавина со светофорами не судится? Ведь тоже "хамят" гражданке!
В новостях по другому рассказывали