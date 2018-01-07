В этом году Ольга Бузова решила не праздновать Рождество с семьей. Певица отправилась работать в Дубай. Егор Крид и Андрей Ширман (настоящее имя диджея Smash — прим. Woman.ru) тоже провели ночь с 6 на 7 января на сцене.
После выступлений музыканты в компании Виктории Бони, которая сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, отправились в ресторан встречать Рождество. Боня рассказала подписчикам в Инстаграме, каким чудесным был праздничный ужин, сняв сторис и выложив совместное фото.
Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что... Ольга и Егор хорошо смотрятся вместе и посоветовали артистам обратить внимание друг на друга. Впрочем, среди подписчиков Виктории нашлись и те, кого мало волновала личная жизнь знаменитостей: они раскритиковали снимок за фотошоп, отметив, что из-за обилия ретуши и фильтров девушки выглядят на нем как восковые фигуры.
Бузова вроде болела, ну так плохо ей было, ну так плохо, как никогда. Видим. Лишь бы поныть. Бузова, сказку помнишь про волка? Заболеешь, а читать насмешки будешь. Бонины снимки без ретуши уже есть в сети, слабонервным не смотреть.
Егору 23 года, насмешили, зачем ему эта Бузова.
Боня на 6 фотке хотела сузить нос карандашными линиями, одна срелка не так легла, видно , что ее нос все равно толстый, хоть она его резала, резала, резала и резала, все равно тонкости нет.
Боня на 6 фотке хотела сузить нос карандашными линиями, одна срелка не так легла, видно , что ее нос все равно толстый, хоть она его резала, резала, резала и резала, все равно тонкости нет.
Да уж ,посмотрели без фотошопа,прикол
Причем тут праздник-то? Православное Рождество не ездят праздновать в мусульманскую страну с католическим крестом на шее. Все эти особи поехали бабла заработать каждый по своей специальности. Не знаю уж, что там делала Бузова, но Бонька точно отработала по полной программе судя по ее размазанной помаде и покривившемуся рту. Ей вообще хочется сказать, как тому еврею из анекдота, чтобы определилась. Либо уж трусы надела бы, либо крест сняла.А то стремно.
Объединяет этих персонажей одно и то же: много подписчиков, много понтов и очень мало симпатии в обществе.
из концерта "Рождество-2018" у Лепса удалили выступление бузовой Так плохо спела что было страшно оставлять!! там были такие шикарные голоса,что решили вой пса не показывать
Боня там Маницу так унизила. Бузова спросила у Маницы, как ее зовут и с такой издевкой: "Там "к" на конце в вашем имени, да"? И тут Бонька начала показательно и наигранно ржать над "шуткой" Бузовой, а в конце заявила, что "эту как ни назови". Жесть, как Маница только терпит такое. А под конец вечера княжна Монакская укатила под ручку с неким мужчиной арабской наружности, возле которого и терлась весь вечер. На видео в ее же сториз она ржала в своей княжеской манере, пугая этим гоготом всех вокруг. Даже на видео самой Бони видно, что на ней платье снова с чужого плеча, огроное пузо и потасканный внешний вид. Что уж говорить про нефотошопленные фото и видео из чужих инстов.
Крид полвечера шкерился от княжны Бониты, а та всеми силами пыталась создать иллюзию, что она "своя в тусовке", аж в гримерку с компанией поперлась, где вела себя совершенно отвратительно, приставая к персоналу.