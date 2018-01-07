07.01.2018
 
Несмотря на то, что Рождество считается семейным праздником, Ольга Бузова, Егор Крид и диджей Smash отметили его в кругу коллег. 
  • Ольга Бузова, Виктория Боня, Егор Крид, Диджей Smash
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    Егор Крид, Ольга Бузова, диджей Smash и Виктория Боня вместе встретили Рождество 

В этом году Ольга Бузова решила не праздновать Рождество с семьей. Певица отправилась работать в Дубай. Егор Крид и Андрей Ширман (настоящее имя диджея Smash — прим. Woman.ru) тоже провели ночь с 6 на 7 января на сцене.

После выступлений музыканты в компании Виктории Бони, которая сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, отправились в ресторан встречать Рождество. Боня рассказала подписчикам в Инстаграме, каким чудесным был праздничный ужин, сняв сторис и выложив совместное фото. 

«Крутая компания», «Отличное фото», «Просто куколки!» — прокомментировали подписчики снимок, на котором Егор обнимает обеих девушек сразу. 

Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что... Ольга и Егор хорошо смотрятся вместе и посоветовали артистам обратить внимание друг на друга. Впрочем, среди подписчиков Виктории нашлись и те, кого мало волновала личная жизнь знаменитостей: они раскритиковали снимок за фотошоп, отметив, что из-за обилия ретуши и фильтров девушки выглядят на нем как восковые фигуры.  

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