Несмотря на то, что Рождество считается семейным праздником, Ольга Бузова, Егор Крид и диджей Smash отметили его в кругу коллег.

1 2 3 ... 11 Егор Крид, Ольга Бузова, диджей Smash и Виктория Боня вместе встретили Рождество

В этом году Ольга Бузова решила не праздновать Рождество с семьей. Певица отправилась работать в Дубай. Егор Крид и Андрей Ширман (настоящее имя диджея Smash — прим. Woman.ru) тоже провели ночь с 6 на 7 января на сцене.



После выступлений музыканты в компании Виктории Бони, которая сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах, отправились в ресторан встречать Рождество. Боня рассказала подписчикам в Инстаграме, каким чудесным был праздничный ужин, сняв сторис и выложив совместное фото.

«Крутая компания», «Отличное фото», «Просто куколки!» — прокомментировали подписчики снимок, на котором Егор обнимает обеих девушек сразу. «Крутая компания», «Отличное фото», «Просто куколки!» — прокомментировали подписчики снимок, на котором Егор обнимает обеих девушек сразу.

Некоторые пользователи Сети пришли к выводу, что... Ольга и Егор хорошо смотрятся вместе и посоветовали артистам обратить внимание друг на друга. Впрочем, среди подписчиков Виктории нашлись и те, кого мало волновала личная жизнь знаменитостей: они раскритиковали снимок за фотошоп, отметив, что из-за обилия ретуши и фильтров девушки выглядят на нем как восковые фигуры.