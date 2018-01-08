7 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус-2018». Вечер оказался богат на сюрпризы: в ходе мероприятия лицом к лицу столкнулись бывшие супруги 54-летнего Брэда Питта — 48-летняя Дженнифер Энистон и 42-летняя Анджелина Джоли.

1 2 3 ... 12 Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на том же мероприятии, что и Дженнифер Энистон

С тех самых пор, как Брэд Питт оставил свою жену Дженнифер Энистон ради сексуальной коллеги по картине «Мистер и миссис Смит» Анджелины Джоли, прошло более 13 лет. За это время Джоли и сама успела примкнуть к «клубу бывших жен»: в 2016-м актерская чета распалась. Однако даже после этого вражда Джен и Энджи не прекратилась — звезды по-прежнему из принципа не посещают одни и те же мероприятия.



Впрочем, на днях актрисы встретились на 75-й церемонии награждения «Золотой глобус». Обе знаменитости пришли на премию в черном и поддержали кампанию Time’s Up, цель которой — положить конец сексуальным домогательствам, которым подвергаются женщины во всем мире.

Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в элегантном платье в пол и гордо позировала со своим приемным сыном Паксом. А вот другая бывшая супруга Брэда Питта, актриса Дженнифер Энистон, проигнорировала пресс-волл и тут же устремилась в зрительный зал. Анджелина Джоли появилась на красной дорожке в элегантном платье в пол и гордо позировала со своим приемным сыном Паксом. А вот другая бывшая супруга Брэда Питта, актриса Дженнифер Энистон, проигнорировала пресс-волл и тут же устремилась в зрительный зал.

Звезду сериала «Друзья» гости мероприятия смогли увидеть лишь во время самой церемонии, когда она поднялась на сцену, чтобы вручить одну из наград.



Отметим, что предыдущая встреча Джоли и Энистон состоялась в 2015 году — тогда обе актрисы посетили премию Critics' Choice Awards. Ранее им приходилось сталкиваться только на «Оскаре» в 2009-м.