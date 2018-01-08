С тех самых пор, как Брэд Питт оставил свою жену Дженнифер Энистон ради сексуальной коллеги по картине «Мистер и миссис Смит» Анджелины Джоли, прошло более 13 лет. За это время Джоли и сама успела примкнуть к «клубу бывших жен»: в 2016-м актерская чета распалась. Однако даже после этого вражда Джен и Энджи не прекратилась — звезды по-прежнему из принципа не посещают одни и те же мероприятия.
Впрочем, на днях актрисы встретились на 75-й церемонии награждения «Золотой глобус». Обе знаменитости пришли на премию в черном и поддержали кампанию Time’s Up, цель которой — положить конец сексуальным домогательствам, которым подвергаются женщины во всем мире.
Звезду сериала «Друзья» гости мероприятия смогли увидеть лишь во время самой церемонии, когда она поднялась на сцену, чтобы вручить одну из наград.
Отметим, что предыдущая встреча Джоли и Энистон состоялась в 2015 году — тогда обе актрисы посетили премию Critics' Choice Awards. Ранее им приходилось сталкиваться только на «Оскаре» в 2009-м.
Всё как обычно - Джоли прекрасна (ну вот что ей делают, что такая сияющая и подтянутая кожа лица при таком истощении? ??), а Джен - хорошенькая ;).
Да, новость просто бомба. Что же теперь с нами будет?
событие века!
А по-моему, Энджи превращается в худенькую тщедушную старушку, которую заботливо поддерживает сын, а Дженнифер остается по-прежнему румяным и гладким транссексуалом.
Как они могли! Три года не пересекались и на тебе, пришли обе на Золотой глобус. Все! Событие века!))
А по-моему, Энджи превращается в худенькую тщедушную старушку, которую заботливо поддерживает сын, а Дженнифер остается по-прежнему румяным и гладким транссексуалом.
Как они могли! Три года не пересекались и на тебе, пришли обе на Золотой глобус. Все! Событие века!))
Ну так Джоли теперь тоже уже Питу не жена, теперь Энистон будет ходить всюду, где бывает Джоли, и злорадно хихикать. А что, имеет право.
уууххх ты!! мегановость дня! Лол.Про гладкого транса хорошо написано!
Ну так Джоли теперь тоже уже Питу не жена, теперь Энистон будет ходить всюду, где бывает Джоли, и злорадно хихикать. А что, имеет право.