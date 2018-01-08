На днях 35-летняя супруга Андрея Аршавина попала в неприятную ситуацию: Алису и ее двух маленьких дочек — 6-летнюю Алису и 10-месячную Есеню — сняли с самолета, следовавшего в Алма-Ату. Инцидент произошел из-за того, что молодая мама решила поменять малышке подгузник прямо перед самым вылетом. Бортпроводнице это не понравилось, и она сделала Аршавиной замечание из-за неприятного запаха.
Стюардесса потребовала, чтобы Алиса немедленно заняла свое место и пристегнула себя ремнями безопасности, поскольку экипаж начал подготовку к взлету. А еще через несколько минут бортпроводница сообщила, что супругу футболиста, ее двух дочерей и их няню высадят из самолета из-за конфликтной ситуации на борту. Такое решение якобы принял командир воздушного судна.
8 января скандал с женой спортсмена прокомментировали в авиакомпании. Представитель перевозчика сообщил журналистам издания «Комсомольская Правда» о том, что Алиса Аршавина отказывалась следовать правилам безопасности, а также пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса.
К мужу Аршавина все же смогла прилететь, правда, уже следующим рейсом. Сам Андрей Аршавин пока никак не высказался по поводу скандальной истории, в центре которой оказалась его жена.
Сама летаю часто, и не думаю,что вызывать милицию персонал просто так будет
Куропатка эта Алиса - мозгов нет.
в большом аэропорту где на вылет очередь. экипаж ждет разрешения на взлет. а тут звездуля начинает права качать. в результате взлет сорван рейс задержан люди вынуждены были ждать пока все разрешится и их снова выпустят на взлетку и разрешат взлет. если самолет на впп и горит табло то сиди в кресле пристегнись и жди. потом будешь проблемы решать.
Видимо, редкостная д у ра эта Аршавина
Самолет приготовился взлетать и все должны быть пристегнуты, иначе взлета не будет. И не надо прикрываться ребенком. Просто Аршавиной не разрешили посадить на свободное место в бизнесклассе няню, которая летела в экономклассе, вот она и устроила спектакль. Ну если ты не можешь одна справиться в полете с детьми, так возьми и няне бизнесскласс, чай состоятельная дама.
Видимо, редкостная д у ра эта Аршавина
Самолет приготовился взлетать и все должны быть пристегнуты, иначе взлета не будет. И не надо прикрываться ребенком. Просто Аршавиной не разрешили посадить на свободное место в бизнесклассе няню, которая летела в экономклассе, вот она и устроила спектакль. Ну если ты не можешь одна справиться в полете с детьми, так возьми и няне бизнесскласс, чай состоятельная дама.
Вот интересно, что она употребила, что назвалась майором.
Кирпич она употребила на свою и без того не умную башку. И, видать, крепко так употребила.
Самолет приготовился взлетать и все должны быть пристегнуты, иначе взлета не будет. И не надо прикрываться ребенком. Просто Аршавиной не разрешили посадить на свободное место в бизнесклассе няню, которая летела в экономклассе, вот она и устроила спектакль. Ну если ты не можешь одна справиться в полете с детьми, так возьми и няне бизнесскласс, чай состоятельная дама.
Зато хоть няня в экономе от нее отдохнула.