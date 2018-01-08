Вечером 6 января Алиса Аршавина вместе с дочерьми планировала отправиться из Москвы в Алма-Ату, чтобы провести Рождество с супругом. Однако в тот день ей так и не удалось вылететь в Казахстан: женщину с двумя маленькими детьми сняли с рейса. 8 января представители авиакомпании объяснили, почему стюардессе пришлось пойти на крайние меры.

1 2 3 ... 15 6 января Алису Аршавину сняли с самолета, следовавшего из Москвы в Алма-Ату

На днях 35-летняя супруга Андрея Аршавина попала в неприятную ситуацию: Алису и ее двух маленьких дочек — 6-летнюю Алису и 10-месячную Есеню — сняли с самолета, следовавшего в Алма-Ату. Инцидент произошел из-за того, что молодая мама решила поменять малышке подгузник прямо перед самым вылетом. Бортпроводнице это не понравилось, и она сделала Аршавиной замечание из-за неприятного запаха.



Стюардесса потребовала, чтобы Алиса немедленно заняла свое место и пристегнула себя ремнями безопасности, поскольку экипаж начал подготовку к взлету. А еще через несколько минут бортпроводница сообщила, что супругу футболиста, ее двух дочерей и их няню высадят из самолета из-за конфликтной ситуации на борту. Такое решение якобы принял командир воздушного судна.

Ситуация очень огорчила Аршавину, и она сообщила журналистам, что уже написала заявлению в полицию на стюардессу, которая вела себя непрофессионально. Ситуация очень огорчила Аршавину, и она сообщила журналистам, что уже написала заявлению в полицию на стюардессу, которая вела себя непрофессионально.

8 января скандал с женой спортсмена прокомментировали в авиакомпании. Представитель перевозчика сообщил журналистам издания «Комсомольская Правда» о том, что Алиса Аршавина отказывалась следовать правилам безопасности, а также пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса.

«Ей было сделано письменное предписание, но она продолжала игнорировать требования экипажа. Кроме того, в рапорте отмечается, что пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. У нас есть свидетельские показания пассажиров, которые подтверждают ее деструктивное поведение», — заявил сотрудник авиакомпании. «Ей было сделано письменное предписание, но она продолжала игнорировать требования экипажа. Кроме того, в рапорте отмечается, что пассажирка Алиса Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. У нас есть свидетельские показания пассажиров, которые подтверждают ее деструктивное поведение», — заявил сотрудник авиакомпании.

К мужу Аршавина все же смогла прилететь, правда, уже следующим рейсом. Сам Андрей Аршавин пока никак не высказался по поводу скандальной истории, в центре которой оказалась его жена.