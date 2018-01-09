Woman.ru продолжает подводить итоги прошедшего года. Конечно, мы не могли обойти вниманием тот факт, что в 2017-м у россиян проснулся небывалый интерес к отечественной хип-хоп индустрии. Именно поэтому в серии наших ежегодных рейтингов нововведение — представляем вам «Рэперов года».

1 2 3 ... 24 Oxxxymiron (Мирон Федоров) На рэп-олимпе Оксимирон находится уже очень давно, однако на пестрые странички Woman.ru он ворвался в именно в 2017 году, в августе. В последний месяц лета Мирона обсуждали, без преувеличения, все. И мы не смогли это проигнорировать. После долгого затишья он вернулся в дело, приняв участие в фееричном батле со Славой Машновым, он же Гнойный. И это была поистине историческая схватка — во всех отношениях. Настолько филигранных оскорблений оппонента, какие выдал Окси, батл-лига Versus не видела давно. Впрочем, не панчами и диссами едиными: куда больше в строчках Мирона было личных переживаний и пространных рассуждений о судьбе российского рэпа. А что уж говорить об исторических и литературных аллюзиях… Какой еще рэпер мог в одном из раундов зачитать стихотворение Николая Гумилева «Слово», а в другом практически полностью пересказать книгу «Тысячеликий герой» Джозефа Кэмпбелла?

Российский рэп как явление существует давно, но лишь в 2017-м он вышел из подполья и бодро зашагал по стране, качая миллионы. В год Петуха об исполнителях, представляющих эту индустрию, заговорили все — да так, что эпохальный батл Оксимирона и Гнойного освещался даже в вечерних новостях на Первом канале.

Фразы из рэп-трэков вдруг стали становиться крылатыми, билеты на выступления начали разлетаться со скоростью света, новых героев стали рвать на части журналисты, пытаясь взять интервью... Звездам поп-эстрады ничего не оставалось, кроме как отойти на второй план. Фразы из рэп-трэков вдруг стали становиться крылатыми, билеты на выступления начали разлетаться со скоростью света, новых героев стали рвать на части журналисты, пытаясь взять интервью... Звездам поп-эстрады ничего не оставалось, кроме как отойти на второй план.

«Батл», «дисс», «панч» и другие слова «для внутреннего использования» в тусовке, вдруг прочно осели в ежедневном обиходе людей, еще недавно бесконечно далеких от специфической индустрии.



Их совершенно точно можно назвать героями нашего времени, и иметь хотя бы примерное представление о том, кем они являются и чем так нравятся молодежи, точно нужно. Поэтому, если Хаски для вас — все еще просто порода собаки, а Face — лишь «лицо» по-английски, то этот материал вам точно стоит прочесть.