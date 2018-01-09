Яна Кошкина работает ведущей Первого канала не так долго, но уже полюбилась зрителям за эффектную внешность. Девушка знает, как выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры. В Инстаграме Яна часто позирует на фото в облегающих платьях с декольте, а преданные подписчики всегда с нетерпением ждут новых горячих снимков знаменитости.
На днях Кошкина выложила в соцсеть эротичный кадр. Однако пользователи Сети сочли, что ведущая федерального канала зря приняла участие в подобной фотосессии.
Фанаты же не увидели в нем ничего страшного. Их больше заинтересовала личность таинственного фотографа, сделавшего снимок. Однако Яна предпочла не раскрывать его имени.
Красивая девушка секси такая!
Что за ногти и макияж? 2018 на дворе, а у нее еще 2007 идет. Еще бы в солярии поджарилась.
Обычное мукло
Судя по фото, на кухне у "звязды" так же стерильно, как и в головушке. А мода на дутые губки, лет через 20, покажет нам уродливых старушек.
Вот кто-то же привёл её на этот канал...
В Таиланде таких пруд пруди!
Мужик
очень некрасиво когда импланты так четко очерчены (
кошкина мышкина красивая девушка
И это ведущая первого канала?))Ну смешно,учитывая,что по первому каналу разбирают грязное белье участников Дома-2 с серьезным видом,как бы первый канал уже не тот,так что ведущая вполне соответствует,просто обычная гламурная деваха