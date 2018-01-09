На днях 27-летняя Яна Кошкина опубликовала в Инстаграме волнующее фото. Однако фолловеры девушки отреагировали на него совсем не так, как ей хотелось бы.

1 2 3 ... 15 Пользователи Сети раскритиковали Яну Кошкину за излишнюю откровенность

Яна Кошкина работает ведущей Первого канала не так долго, но уже полюбилась зрителям за эффектную внешность. Девушка знает, как выгодно подчеркнуть достоинства своей фигуры. В Инстаграме Яна часто позирует на фото в облегающих платьях с декольте, а преданные подписчики всегда с нетерпением ждут новых горячих снимков знаменитости.



На днях Кошкина выложила в соцсеть эротичный кадр. Однако пользователи Сети сочли, что ведущая федерального канала зря приняла участие в подобной фотосессии.

«А чего здесь красивого?», «Очень жаль», «И она ведущая Первого канала?», «Великий талант сфоткаться голой в ванне», — прокомментировали пикантное фото недовольные подписчики. «А чего здесь красивого?», «Очень жаль», «И она ведущая Первого канала?», «Великий талант сфоткаться голой в ванне», — прокомментировали пикантное фото недовольные подписчики.

Фанаты же не увидели в нем ничего страшного. Их больше заинтересовала личность таинственного фотографа, сделавшего снимок. Однако Яна предпочла не раскрывать его имени.