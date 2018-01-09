Несколько дней назад Джулия Ванг опубликовала в своем Инстаграме пост, в котором сообщила, что в новом году решилась на очередное окрашивание. Победительница 15-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов» стала блондинкой.
Однако фолловеров заинтересовал не столько новый цвет волос, сколько подпись экстрасенса к самому фото. «Olga_kardi — хочешь стать моей королевой? Новый год, новый костюм и новая я», — написала Ванг, обращаясь к своему стилисту.
Многие подписчики решили, что таким образом Джулия, которую в последнее время можно с трудом отличить от мужчины, намекает на то, что сейчас находится в активном поиске своей второй половины.
бедная женщина,жаль ее.умная баба,вроде,а жизнь не клеится.
Оно.
интересно что с ней случилось, неужели ради пиара человек будет себя так...
в нее вселился дух мужика