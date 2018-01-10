У британской монаршей семьи есть множество традиций, нарушать которые никому не придет в голову. Впрочем, как мы могли убедиться совсем недавно, ради Меган Маркл Виндзоры идут на уступки, на которые не шли ради Кейт Миддлтон. Тем не менее принц Уильям и его жена хоть и молоды, но довольно консервативны, когда речь заходит о воспитании детей. Именно с ними связан тот факт, что принц Джордж всегда находится рядом с папой, а принцесса Шарлотта — с мамой. И не только на публике, но даже на семейной рождественской открытке.
Английский эксперт по вопросам родительства Жасмин Петерс рассказала порталу Daily Mail, что супруги сознательно ведут себя таким образом.
По словам Жасмин, не менее важна и связь между матерью и дочерью. Она крепнет в том числе и благодаря тому, что Кейт постоянно держит наследницу за руку (или на руках).
Однако у Петерс есть и еще одно предположение, почему Джордж близок с отцом, а Шарлотта — с матерью. «Разница в возрасте малышей составляет всего два года. Когда родилась сестра, принц наверняка проводил с папой много времени, потому что мама была занята младенцем, — считает эксперт. — Возможно, именно тогда они и стали так близки с Уильямом».
Интересно, поменяется ли что-то после рождения третьего ребенка?
Будущий король?)Пока он доростет до короля неизвестно что будет вообще..Я б не была так категорична
По-моему, это естественно, что мама с дочкой, а отец с сыном. У меня тоже дочь и сын, когда выходим куда-то, муж с сыном, а мы с дочкой: и посмеемся, и пошушукаемся!
Шарлотта младше, значит с ней может быть больше проблем при выходах. Папе всегда достается ребенок постарше и побезпроблемнее. Чем меньше ребенок, тем больше мать его хочет опекать.
Они всегда так гармонично одеты, приятно посмотреть.
Хорошая семья.Счастья им и любви!
Будущий король?)Пока он доростет до короля неизвестно что будет вообще..Я б не была так категорична
Ну какая же бредовая статья!! Да у всех семей так - старший с папой, младший с мамой. А уж если учитывать, что у этих мажоров нянек целый воз, такие "королевские правила" соблюдаются как раз только в обычных семьях, а у этих только при их выходах .
Ну так то младшая и полегче будет, маме тягать меньше.