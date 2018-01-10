В начале девяностых дети и подростки во всем мире фанатели не только от «Друзей» и «Беверли-Хиллз, 90210», но и от французского ситкома «Элен и ребята». Нынешним тинейджерам этот сериал, скорее всего, покажется наигранным и наивным, но в те времена (между прочим прошлый век!) поклонники шоу искренне сопереживали главным героям и с замиранием сердца следили за любовными перипетиями в жизни невообразимо доброй и милой студентки Элен и ее близких приятелей.
Чтобы быть в курсе всех приключений модных и талантливых студентов, дети девяностых готовы были отказаться от всего на свете, лишь бы в назначенное время оказаться у телевизора.
И хотя телепроект пользовался бешеной популярностью, многие критики считали его слабым и обвиняли сценаристов в том, что они не затрагивают важные темы, волнующие подростков. Вместо учебы яркая блондинка Элен, ее подруги и воздыхатели только и делали, что крутили любовь, веселились в кафе и строили планы по завоеванию музыкальной сцены. В итоге, в 1994 году после шести сезонов и 280 получасовых серий шоу решено было закрыть.
К тому моменту главная звезда французского ситкома — актриса Элен Ролле — решила, что вообще нигде не хочет больше сниматься.
Тем не менее Ролле сдалась и все же снялась в нескольких эпизодах шоу «Грезы любви» — о том, как в дальнейшем развивались судьбы полюбившихся героев. Третьим сериалом о похождениях Элен и большой компании стал телепроект «Каникулы любви», который с большими перерывами выходил с 1996-го по 2007-й. В настоящее время взрослые «ребята» по-прежнему крутят романы друг с другом, только уже в сериале «Тайны любви». Рейтинги у этого творения невысокие, но преданные фанаты по-прежнему с чувством ностальгии следят за похождениями персонажей.
Как спустя четверть века после выхода первой серии сложились судьбы исполнителей главных ролей в популярном шоу «Элен и ребята», узнаете из материала на Woman.ru.
Спасибо за статью! Сериал смотрела когда была студенткой, он был невероятно популярен А сейчас как-будто бы на машине времени перенеслась в молодость Как быстро летит время! Увы...
Что может быть отвратительней старости
А я посмотрела одну из последних серий , где Жозе живет с Николя!! Как пара!! Это не шутка !! Сама в шоке была))
Что может быть отвратительней старости
Как то я несильно проникласьЭлен и ребята..немного смотрела...нравилась черненькая больше всех..А так в то время Беверли хиллс.. Он был поинтересней
мужчины даже шарм приобрели . почему так женщинам в старении не везет..хоть какой-то бонус бы
все же длинные волосы с возрастом это некрасиво
Ох уж эт стрижка Лали!! 😍😍 только спустя 20’лет я решилась наконец-то сделать такую!!
Авторам спасибо!!
Люблю вуман, когда ты такой!
Что может быть отвратительней старости
Глупость
мужчины даже шарм приобрели . почему так женщинам в старении не везет..хоть какой-то бонус бы
тоже так считаю. мужчины выглядят привлекательнее. а Элен вообще перекосило как-то. эх...годы...