Уверены, редкий школьник девяностых забыл, как бежал, позабыв про все домой, чтобы успеть посмотреть очередной эпизод молодежного сериала «Элен и ребята». В то славное время тинейджеры во всем мире копировали образы главных героев: скупали лосины с «дикими» принтами, упрашивали родителей подарить им джинсовки кислотных оттенков, а также экспериментировали с кричащим мейком. Прошло уже больше 25 лет — Элен и ее друзья давно повзрослели. Woman.ru готов поведать, что за эти годы стало с актерами культового телепроекта.

1 2 3 ... 30 Французский молодежный ситком «Элен и ребята» стал настоящим телевизионным феноменом в девяностых и прославил начинающих актеров Элен Ролле и Патрика Пьюдеба (крайние справа)

В начале девяностых дети и подростки во всем мире фанатели не только от «Друзей» и «Беверли-Хиллз, 90210», но и от французского ситкома «Элен и ребята». Нынешним тинейджерам этот сериал, скорее всего, покажется наигранным и наивным, но в те времена (между прочим прошлый век!) поклонники шоу искренне сопереживали главным героям и с замиранием сердца следили за любовными перипетиями в жизни невообразимо доброй и милой студентки Элен и ее близких приятелей.

Первый эпизод «Элен и ребят» был показан в мае 1992-го на французском телеканале TF1, а еще через пару лет сериал добрался и до России. Первый эпизод «Элен и ребят» был показан в мае 1992-го на французском телеканале TF1, а еще через пару лет сериал добрался и до России.

Чтобы быть в курсе всех приключений модных и талантливых студентов, дети девяностых готовы были отказаться от всего на свете, лишь бы в назначенное время оказаться у телевизора.



И хотя телепроект пользовался бешеной популярностью, многие критики считали его слабым и обвиняли сценаристов в том, что они не затрагивают важные темы, волнующие подростков. Вместо учебы яркая блондинка Элен, ее подруги и воздыхатели только и делали, что крутили любовь, веселились в кафе и строили планы по завоеванию музыкальной сцены. В итоге, в 1994 году после шести сезонов и 280 получасовых серий шоу решено было закрыть.



К тому моменту главная звезда французского ситкома — актриса Элен Ролле — решила, что вообще нигде не хочет больше сниматься.

Девушка собиралась сосредоточиться на певческой карьере, поэтому сразу же заявила продюсерам «Элен и ребят», что на ее появление в продолжении нашумевшего сериала рассчитывать не стоит. Девушка собиралась сосредоточиться на певческой карьере, поэтому сразу же заявила продюсерам «Элен и ребят», что на ее появление в продолжении нашумевшего сериала рассчитывать не стоит.

Тем не менее Ролле сдалась и все же снялась в нескольких эпизодах шоу «Грезы любви» — о том, как в дальнейшем развивались судьбы полюбившихся героев. Третьим сериалом о похождениях Элен и большой компании стал телепроект «Каникулы любви», который с большими перерывами выходил с 1996-го по 2007-й. В настоящее время взрослые «ребята» по-прежнему крутят романы друг с другом, только уже в сериале «Тайны любви». Рейтинги у этого творения невысокие, но преданные фанаты по-прежнему с чувством ностальгии следят за похождениями персонажей.



Как спустя четверть века после выхода первой серии сложились судьбы исполнителей главных ролей в популярном шоу «Элен и ребята», узнаете из материала на Woman.ru.