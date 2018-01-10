Елизавета Боярская не любит делиться подробностями личной жизни и редко публикует совместные фото с мужем и ребенком. На днях актриса сделала исключение и выложила в своем Инстаграме кадр с 5-летним Андреем.

1 2 3 ... 14 Елизавета Боярская предпочитает не показывать лицо сына общественности

Елизавета Боярская и Максим Матвеев предпочитают не раскрывать подробности личной жизни. Пара нечасто выходит в свет и не любит показывать публике сына Андрея. Актриса перестала скрывать мальчика от поклонников совсем недавно: лишь в ноябре прошлого года она опубликовала в своем микроблоге видео, на котором можно было рассмотреть играющего ребенка.



Похоже, теперь Елизавета будет изредка радовать своих поклонников совместными снимками с сыном. На днях артистка выложила в Сеть кадр с малышом, сделанный на австрийском горнолыжном курорте, и поздравила поклонников с Рождеством. Судя по счастливым лицам мамы и мальчика, они набрались сил перед возвращением в Россию.



Фолловеры написали Елизавете множество ответных поздравлений и пожелали ей и Андрею отличного отдыха. Тем не менее многие задались вопросом, почему на фото нет Максима Матвеева. Неужели отец семейства остался в Москве?