Елизавета Боярская и Максим Матвеев предпочитают не раскрывать подробности личной жизни. Пара нечасто выходит в свет и не любит показывать публике сына Андрея. Актриса перестала скрывать мальчика от поклонников совсем недавно: лишь в ноябре прошлого года она опубликовала в своем микроблоге видео, на котором можно было рассмотреть играющего ребенка.
Похоже, теперь Елизавета будет изредка радовать своих поклонников совместными снимками с сыном. На днях артистка выложила в Сеть кадр с малышом, сделанный на австрийском горнолыжном курорте, и поздравила поклонников с Рождеством. Судя по счастливым лицам мамы и мальчика, они набрались сил перед возвращением в Россию.
Фолловеры написали Елизавете множество ответных поздравлений и пожелали ей и Андрею отличного отдыха. Тем не менее многие задались вопросом, почему на фото нет Максима Матвеева. Неужели отец семейства остался в Москве?
Елизавета Боярская провела новогодние каникулы с сыном на австрийском горнолыжном курорте
Елизавета Боярская и Максим Матвеев предпочитают не раскрывать подробности личной жизни. Пара нечасто выходит в свет и не любит показывать публике сына Андрея. Актриса перестала скрывать мальчика от поклонников совсем недавно: лишь в ноябре прошлого года она опубликовала в своем микроблоге видео, на котором можно было рассмотреть играющего ребенка.
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