Весь 2017 год общественность обсуждала историю Дианы Шурыгиной, заявившей, что ее изнасиловал Сергей Семенов. Родные молодого человека были уверены в его невиновности. Однако Сергей был осужден на 8 лет колонии строгого режима. Правда, позже суд смягчил наказание под давлением общественности. Родственники парня изо всех сил пытались добиться его условно-досрочного освобождения. На днях Семенов вернулся домой.
Наталья Шурыгина, узнав о том, что молодой человек оказался на свободе, поспешила прокомментировать эту новость журналистам издания «Комсомольская правда».
«Пусть теперь порадуется своей славе. Мы только дышать спокойно начали. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения. Мы с Лешкой (отец Шурыгиной — прим. Woman.ru) много потеряли. Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям», — заявила мама Дианы.
Женщина добавила, что сейчас ее дочь все свое время посвящает супругу. Напомним, что в октябре прошлого года Шурыгина вышла замуж за видеооператора Андрея Шлягина. В ближайшее время девушка планирует построить карьеру в шоу-бизнесе, но в ее успех верят далеко не все.
«Пусть теперь порадуется своей славе»: родительница Шурыгиной высказалась об освобождении насильника ее дочери
Весь 2017 год общественность обсуждала историю Дианы Шурыгиной, заявившей, что ее изнасиловал Сергей Семенов. Родные молодого человека были уверены в его невиновности. Однако Сергей был осужден на 8 лет колонии строгого режима. Правда, позже суд смягчил наказание под давлением общественности. Родственники парня изо всех сил пытались добиться его условно-досрочного освобождения. На днях Семенов вернулся домой.
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«Пусть теперь порадуется своей славе» Кто бы говорил-то. Никто так удачно на своём позоре не пиарился еще, как Дианочка Шурыгина.
да характер этой Шурыгиной налицо - наглая девка. Не верю в насилие-нажралась так,что ничего не соображала, потом вместо того чтобы винить себя за ужиралово, стала винить всех вокруг. Если она-ужратая не виновата, то и он-ужраты невиноват. Не так ли выходит? Наглющая деваха.Правильно парень говорит- не видеть их, не слышать не надо. это семья шурыгиных пусть порадуются нескольким новым статейкам в сми.
Кто бы что ни говорил, что рожать рано хорошо, но мне, например, как-то диковато смотреть на 34-летнюю женщину и ее 18-летнюю дочь, прямо диссонанс. По мне так лучше в 40 родить, чем в 16. ИМХО
Даже если представить, что он заслуженно получил - во что я не верю - семья просто невероятно наглая. Так распустить собственного ребенка, как .. себя вести на программах, молчали бы!!!
Некрасивая, наглая.
да характер этой Шурыгиной налицо - наглая девка. Не верю в насилие-нажралась так,что ничего не соображала, потом вместо того чтобы винить себя за ужиралово, стала винить всех вокруг. Если она-ужратая не виновата, то и он-ужраты невиноват. Не так ли выходит? Наглющая деваха.Правильно парень говорит- не видеть их, не слышать не надо. это семья шурыгиных пусть порадуются нескольким новым статейкам в сми.
Кто бы что ни говорил, что рожать рано хорошо, но мне, например, как-то диковато смотреть на 34-летнюю женщину и ее 18-летнюю дочь, прямо диссонанс. По мне так лучше в 40 родить, чем в 16. ИМХО
"Распущенная" Диана давно замуж вышла за приличного парня, а вот кому нужен будет этот крысеныш семенов со своим мпх, который он сует повсюду- большой вопрос. Поживем - увидим.. Я бы свою дочку за такого парня точно не отдала бы.
что то мужа шурыгиной не видно не слышно последние месяцы. небось давно ушел от юной прелестницы)
Да-да, вы правы, конечно. Особенно проглядывает стремление к нормальной человеческой семейной жизни через желание стать певицей и увеличить грудь. Против последнего, кстати, ничего против не имею. Ну и на счет "давно вышла замуж": выйти-то это еще ничего, вот продержаться в браке, не?