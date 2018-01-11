На днях Сергей Семенов, который был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, вышел из колонии строгого режима. Мама девушки откровенно рассказала, как отнеслась к этой новости.

1 2 3 ... 15 Наталья, мама Дианы Шурыгиной, высказалась по поводу освобождения Сергея Семенова

Весь 2017 год общественность обсуждала историю Дианы Шурыгиной, заявившей, что ее изнасиловал Сергей Семенов. Родные молодого человека были уверены в его невиновности. Однако Сергей был осужден на 8 лет колонии строгого режима. Правда, позже суд смягчил наказание под давлением общественности. Родственники парня изо всех сил пытались добиться его условно-досрочного освобождения. На днях Семенов вернулся домой.



Наталья Шурыгина, узнав о том, что молодой человек оказался на свободе, поспешила прокомментировать эту новость журналистам издания «Комсомольская правда».



«Пусть теперь порадуется своей славе. Мы только дышать спокойно начали. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения. Мы с Лешкой (отец Шурыгиной — прим. Woman.ru) много потеряли. Ничего не приобрели, кроме недоверия к людям», — заявила мама Дианы.



Женщина добавила, что сейчас ее дочь все свое время посвящает супругу. Напомним, что в октябре прошлого года Шурыгина вышла замуж за видеооператора Андрея Шлягина. В ближайшее время девушка планирует построить карьеру в шоу-бизнесе, но в ее успех верят далеко не все.