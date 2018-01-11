На днях в Сеть попал видеоролик, на котором Андрей Аршавин отдыхает в компании модели из Казахстана Ольги Семеновой, после чего жена футболиста якобы начала угрожать девушке. 11 января Алиса Аршавина поделилась с журналистами своей версией произошедшего.

1 2 3 ... 14 На днях в Сеть попал ролик, в котором Андрей Аршавин обнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову

В последнее время имя жены Андрея Аршавина Алисы не сходит с уст интернет-пользователей. На прошлой неделе они обсуждали ее конфликт с авиаперевозчиком. На днях же в Сеть попало видео, на котором футболист флиртует и нежно обнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову за талию. После этого, по словам манекенщицы, ей написала Алиса и начала оскорблять и угрожать. Девушка заявила о своем намерении обратиться в спортивный комитет и предъявить организации скрины переписок с супругой спортсмена.



11 января в интервью порталу Russia Today Аршавина сообщила, что Семенова ее просто-напросто шантажировала. По словам Алисы, модель обещала передать видео с ее мужем СМИ, если не получит деньги.

«Семеновой абсолютно нет дела до нашей семьи с Андреем. Ее действия направлены исключительно на то, чтобы заработать и создать пиар вокруг своей персоны. Вся эта шумиха в прессе, безусловно, позитивно скажется на ее карьере модели», — заключила жена футболиста. «Семеновой абсолютно нет дела до нашей семьи с Андреем. Ее действия направлены исключительно на то, чтобы заработать и создать пиар вокруг своей персоны. Вся эта шумиха в прессе, безусловно, позитивно скажется на ее карьере модели», — заключила жена футболиста.

Как утверждает Алиса, Ольга прислала ей ролик еще перед Новым годом, добавив, что Андрей ухаживал за ней. «Я не переживаю из-за 25-летних девушек, которые посидели в ресторане рядом с Аршавиным. Семенова приехала в клуб, сняла видео и уехала. Супруг сам удивился, почему она не опубликовала его ранее. Мужчины всего лишь отдыхали в ресторане, ничего особенного там не произошло», — поделилась Аршавина.

По словам Алисы, после экспертизы видеозаписи с оперативными сотрудниками выяснилось, что Ольга попросила подругу снять ролик, не ограничившись одними фото. Аршавин же думал, что с ним в очередной раз хотят сфотографироваться, поэтому и приобнял девушку за талию. Жена футболиста уверена, что съемки видео были спланированы. По словам Алисы, после экспертизы видеозаписи с оперативными сотрудниками выяснилось, что Ольга попросила подругу снять ролик, не ограничившись одними фото. Аршавин же думал, что с ним в очередной раз хотят сфотографироваться, поэтому и приобнял девушку за талию. Жена футболиста уверена, что съемки видео были спланированы.

«Еще перед свадьбой с Аршавиным я понимала, что это медийный человек, поэтому с этим придется мириться. И продолжаться это будет даже после окончания его футбольной карьеры. Даже во время матчей я слышала разговоры болельщиц, которые были готовы на все ради встречи с ним. Некоторые называли конкретные суммы, за которые согласились бы, чтобы он приезжал к ним ежедневно», — призналась Алиса.

В интервью порталу RT женщина также вернулась к недавнему инциденту на борту самолета. Аршавина рассказала, что после того как стюардесса сняла ее с детьми с рейса и «выставила на двухградусный мороз», младшая дочка Есеня заболела.