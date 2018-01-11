В последнее время имя жены Андрея Аршавина Алисы не сходит с уст интернет-пользователей. На прошлой неделе они обсуждали ее конфликт с авиаперевозчиком. На днях же в Сеть попало видео, на котором футболист флиртует и нежно обнимает казахстанскую модель Ольгу Семенову за талию. После этого, по словам манекенщицы, ей написала Алиса и начала оскорблять и угрожать. Девушка заявила о своем намерении обратиться в спортивный комитет и предъявить организации скрины переписок с супругой спортсмена.
11 января в интервью порталу Russia Today Аршавина сообщила, что Семенова ее просто-напросто шантажировала. По словам Алисы, модель обещала передать видео с ее мужем СМИ, если не получит деньги.
Как утверждает Алиса, Ольга прислала ей ролик еще перед Новым годом, добавив, что Андрей ухаживал за ней. «Я не переживаю из-за 25-летних девушек, которые посидели в ресторане рядом с Аршавиным. Семенова приехала в клуб, сняла видео и уехала. Супруг сам удивился, почему она не опубликовала его ранее. Мужчины всего лишь отдыхали в ресторане, ничего особенного там не произошло», — поделилась Аршавина.
«Еще перед свадьбой с Аршавиным я понимала, что это медийный человек, поэтому с этим придется мириться. И продолжаться это будет даже после окончания его футбольной карьеры. Даже во время матчей я слышала разговоры болельщиц, которые были готовы на все ради встречи с ним. Некоторые называли конкретные суммы, за которые согласились бы, чтобы он приезжал к ним ежедневно», — призналась Алиса.
В интервью порталу RT женщина также вернулась к недавнему инциденту на борту самолета. Аршавина рассказала, что после того как стюардесса сняла ее с детьми с рейса и «выставила на двухградусный мороз», младшая дочка Есеня заболела.
бросила бы этого гулёну, что нервы себе трепать
Аршавин вообще не ее мужчина, ни внешне ни по духу, ну не стыкуются они никак... вероятно, жалеет,что связалась с ним и теперь не выпутаться из ситуации. На видео очень хорошо было видно, что Аршавин лапает эту девицу с превеликим удовольствием. А мадам Аршавиной теперь приходится сохранять хорошую мину при плохой игре и всячески оправдывать своего непутевого гулену. Так и будет бегать с детьми за муженьком, вытаскивая из постели очередной «морковки».
Нагуляется с морковкам и придет все равно домой
бросила бы этого гулёну, что нервы себе трепать
Нагуляется с морковкам и все равно придет домой
ха-ха , ну если разводиться не намеренна , остается только забить на все и вообще никак не реагировать
Красота! Действительно, что переживать, что «самый лучший муж и отец» лапает подзаборных девок. Делов-то!!!
На видео видно, что Аршавин нацеловывал спинку "модели". Но сейчас хочу написать не об этом.
Сколько сама летала, правда эконом классом с детьми маленькими. Стюарты и стюардесы всегда были предельно вежливы, помогали если что-то касалось детей и что самое важное были строги, когда дело касалось безопасности. Ходили по салону и проверяли ремни безопасности детей, делали замечания родителям, которые игнорировали просьбу пристегнуть себя и детей, помогали правильно обращаться с ремнями безопасности для детей. Если так ответственно сотрудники авиакомпании относятся к эконом классу, что уж говорить о бизнес классе. Синдром вахтера скорей у Алисы Аршавиной. Как не стыдно позорить себя и своё окружение.
Чужая жизнь и семья-потемки. Что там на самом деле у них, одним им известно. Но, судя по видео, где казахстанская моделька сама схватила руки пьяного Аршавина и обхватила ими свою талию, при этом настойчиво кричала кому-то: снимай, снимай скорее. Видно, что моделька тем самым захотела пропиариться. А Аршавин... пьянь и ловелас.
Ага, именно поэтому она истерит в самолёте, пишет девицам смс-ки про наркотики, отрезанные пальцы и ФСБ. Конечно, все поверили. Сама выставляет себя полной дурой. Первый муж уже перекрестился, что расстался с такой.