Британские эксперты уже вовсю делают ставки на место проведения свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, бренд платья невесты, количество гостей и страну, куда отправятся молодожены в свадебное путешествие. Кто будет подружкой невесты, тоже пока неизвестно. Но никто не сомневался в том, что шафером Гарри станет Уильям.
На днях брат жениха стал гостем одной из британских радиостанций. Ведущий программы не удержался и поинтересовался подробностями предстоящего бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Уильям не стал раскрывать все карты, но признался, что брат до сих пор не попросил быть его шафером. «Хочу прояснить: он ничего мне не предлагал. Это довольно щекотливая тема», — сказал старший внук Елизаветы II. При этом он уточнил, что они с братом очень близки, и, если тот не доверит ему эту обязанность, их отношения совершенно точно не испортятся.
Интернет-пользователи недоумевают, почему Виндзоры еще не обсудили столь важный вопрос. Многие уверены, что принц Уильям непременно станет шафером и ему не о чем волноваться. А как вы считаете, есть ли у Гарри лучший претендент на это место, чем старший брат?
Уильям признался, что Гарри вряд ли сделает его шафером на своей свадьбе
Британские эксперты уже вовсю делают ставки на место проведения свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, бренд платья невесты, количество гостей и страну, куда отправятся молодожены в свадебное путешествие. Кто будет подружкой невесты, тоже пока неизвестно. Но никто не сомневался в том, что шафером Гарри станет Уильям.
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Он таким образом сказал, что не будет шафером у брата.