Предстоящую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл не обсуждает лишь ленивый. Вот только вопрос, кого же жених сделает шафером, мало кого интересовал: до недавнего времени все были уверены, что эта роль достанется его старшему брату.

1 2 3 ... 15 Предстоящую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл активно обсуждают во всех СМИ

Британские эксперты уже вовсю делают ставки на место проведения свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, бренд платья невесты, количество гостей и страну, куда отправятся молодожены в свадебное путешествие. Кто будет подружкой невесты, тоже пока неизвестно. Но никто не сомневался в том, что шафером Гарри станет Уильям.



На днях брат жениха стал гостем одной из британских радиостанций. Ведущий программы не удержался и поинтересовался подробностями предстоящего бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Уильям не стал раскрывать все карты, но признался, что брат до сих пор не попросил быть его шафером. «Хочу прояснить: он ничего мне не предлагал. Это довольно щекотливая тема», — сказал старший внук Елизаветы II. При этом он уточнил, что они с братом очень близки, и, если тот не доверит ему эту обязанность, их отношения совершенно точно не испортятся.



Интернет-пользователи недоумевают, почему Виндзоры еще не обсудили столь важный вопрос. Многие уверены, что принц Уильям непременно станет шафером и ему не о чем волноваться. А как вы считаете, есть ли у Гарри лучший претендент на это место, чем старший брат?