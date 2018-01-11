Многие знаменитости улетели на зимние праздники в теплые края, и Наталья Водянова не стала исключением. Супермодель и ее гражданский супруг Антуан Арно вместе с маленькими сыновьями Максимом и Романом провели первые дни Нового года в солнечной Калифорнии.

1 2 3 ... 15 Наталья Водянова поделилась в Инстаграме фотографиями, сделанными во время недавнего путешествия в Лос-Анджелес

В конце декабря прошлого года 35-летняя Наталья Водянова вместе с 40-летним гражданским мужем Антуаном Арно и младшими сыновьями — 3-летним Максимом и полуторагодовалым Романом — улетела в США. Во время новогодних каникул многодетная мама практически не публиковала в соцсетях новых фотографий, а просто наслаждалась отдыхом.



Однако 10 января 2018-го супермодель решила рассказать подписчикам в Инстаграме о своем недавнем путешествии в Лос-Анджелес.

Наталья опубликовала несколько семейных снимков, а также написала, что уже скучает по отлично проведенному времени с любимыми людьми. Наталья опубликовала несколько семейных снимков, а также написала, что уже скучает по отлично проведенному времени с любимыми людьми.

На одной из фотографий Водянова позирует с супругом, на второй — на качелях с сыном. На третьем снимке запечатлены Антуан и Максим, а на четвертом малыш Роман, закутанный в плед.



Поклонникам Натальи очень понравились непостановочные кадры, которыми она поделилась. «Семейные моменты — самое дорогое», «Какие вы все уютные и хорошенькие», «Вот оно настоящее женское Счастье!», «Какие вы классные», — написали фолловеры модели в комментариях к посту (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru).



Отметим, что в это путешествие с Натальей отправились только ее младшие сыновья от Антуана Арно. 16-летний Лукас, 11-летняя Нева и 10-летний Виктор, судя по всему, провели каникулы со своим отцом, британским аристократом Джастином Портманом.