Скандал вокруг супруги Андрея Аршавина Алисы и манекенщицы из Казахстана Ольги Семеновой набирает обороты. На днях модель раскрыла новые подробности конфликта, а также обнародовала скриншоты сообщений от жены футболиста.

1 2 3 ... 15 Ольга Семенова поделилась своим взглядом на конфликт с Алисой Аршавиной

В начале этой недели в Сети появился ролик, в котором футболист Андрей Аршавин флиртует с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. После этого девушке написала жена футболиста Алиса, в очередной раз представившаяся сотрудником ФСБ, начала оскорблять и угрожать. Манекенщица не растерялась и рассказала эту историю СМИ.



На днях Алиса дала интервью, в котором озвучила свою версию происходящего: она заявила, что Ольга шантажировала ее. По словам супруги спортсмена, девушка обещала передать видео с ее мужем журналистам, если не получит крупную сумму денег. По мнению Аршавиной, Семенова лишь хотела пропиариться. После этого модель дала ответное интервью порталу mk.ru, в котором поделилась своей точкой зрения на конфликт.



Ольга рассказала, что уже написала заявление в прокуратуру.

«Вроде она мимолетно обмолвилась о том, что якобы я просила у нее деньги за видео, где мы сидим в ресторане с ее мужем. Что могу сказать: тем самым она, думаю, заработала себе еще одну статью УК — клевета и оскорбление чести и достоинства личности. Пусть дальше пишет. Может, нарисуется еще пара статей», — заявила модель. «Вроде она мимолетно обмолвилась о том, что якобы я просила у нее деньги за видео, где мы сидим в ресторане с ее мужем. Что могу сказать: тем самым она, думаю, заработала себе еще одну статью УК — клевета и оскорбление чести и достоинства личности. Пусть дальше пишет. Может, нарисуется еще пара статей», — заявила модель.

По словам девушки, в октябре прошлого года ей позвонил друг и пригласил в ресторан, в котором на тот момент находились футболисты. Среди них был и Аршавин. Манекенщица признается, что спортсмен сам начал ее обнимать. «В какой-то момент я попросила заснять нас на камеру. Просто так. Он промолчал, не противился. Мы с ним стали сниматься на камеру. Он этого не запрещал», — добавила Ольга. Перед Новым годом ролик попал в Сеть, но Семенова утверждает, что это произошло без ее ведома.

После этого ей написала Алиса и стала угрожать девушке. Вскоре «соперница» обнародовала скриншоты переписки, из которых видно, что она не высылала ролик Аршавиной и не требовала денег. После этого ей написала Алиса и стала угрожать девушке. Вскоре «соперница» обнародовала скриншоты переписки, из которых видно, что она не высылала ролик Аршавиной и не требовала денег.

По словам Ольги, у нее нет никаких чувств к футболисту: «Я так скажу — больше никогда в жизни я бы не хотела с ним пересекаться. Ни по какому поводу. Как человек он меня не устраивает. Претензий лично к Аршавину я не имею, но никаких эмоций он у меня не вызывает, ни как собеседник, ни как мужчина».



Девушка призналась, что сейчас находится на грани нервного срыва и опасается жены Аршавина: «Если человек представляется везде майором ФСБ, то ее адекватность вызывает опасения. Я не знаю, на что она способна. Поймите, я фотомодель, зарабатываю на своей внешности, если мне нанесут увечья, моя карьера накроется медным тазом». Ольга уточнила, что ей не нужны деньги богатых мужчин, как утверждала ранее Алиса. По словам модели, она достаточно зарабатывает: у нее есть свои бизнес, квартира и машина.