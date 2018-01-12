В начале этой недели в Сети появился ролик, в котором футболист Андрей Аршавин флиртует с казахстанской моделью Ольгой Семеновой. После этого девушке написала жена футболиста Алиса, в очередной раз представившаяся сотрудником ФСБ, начала оскорблять и угрожать. Манекенщица не растерялась и рассказала эту историю СМИ.
На днях Алиса дала интервью, в котором озвучила свою версию происходящего: она заявила, что Ольга шантажировала ее. По словам супруги спортсмена, девушка обещала передать видео с ее мужем журналистам, если не получит крупную сумму денег. По мнению Аршавиной, Семенова лишь хотела пропиариться. После этого модель дала ответное интервью порталу mk.ru, в котором поделилась своей точкой зрения на конфликт.
Ольга рассказала, что уже написала заявление в прокуратуру.
По словам девушки, в октябре прошлого года ей позвонил друг и пригласил в ресторан, в котором на тот момент находились футболисты. Среди них был и Аршавин. Манекенщица признается, что спортсмен сам начал ее обнимать. «В какой-то момент я попросила заснять нас на камеру. Просто так. Он промолчал, не противился. Мы с ним стали сниматься на камеру. Он этого не запрещал», — добавила Ольга. Перед Новым годом ролик попал в Сеть, но Семенова утверждает, что это произошло без ее ведома.
По словам Ольги, у нее нет никаких чувств к футболисту: «Я так скажу — больше никогда в жизни я бы не хотела с ним пересекаться. Ни по какому поводу. Как человек он меня не устраивает. Претензий лично к Аршавину я не имею, но никаких эмоций он у меня не вызывает, ни как собеседник, ни как мужчина».
Девушка призналась, что сейчас находится на грани нервного срыва и опасается жены Аршавина: «Если человек представляется везде майором ФСБ, то ее адекватность вызывает опасения. Я не знаю, на что она способна. Поймите, я фотомодель, зарабатываю на своей внешности, если мне нанесут увечья, моя карьера накроется медным тазом». Ольга уточнила, что ей не нужны деньги богатых мужчин, как утверждала ранее Алиса. По словам модели, она достаточно зарабатывает: у нее есть свои бизнес, квартира и машина.
Жена Аршавина везде успела отметиться, не живется ей спокойно. Так и будет теперь из за каждой его бабы позориться ?
Может таким поведением майор отпугивает всех потенциальных морковок?
Синдром майорши ФСБ - ужасная вещь, что с людьми делает....
На видео видно, что сама модель руками пьяного Аршавина обняла свою талию и требовала, чтобы это быстро засняли. Понятно, что она спровоцировала скандал, говорят, что она этими эпатажными выходками зарабатывает. А Аршавин пьяный, как телок, уведет любая, мерзкий тип.
Крыша едет у мадам аршавиной. Пусть спасибо мужу скажет. Теперь на каждую его мадель будет наезжать?
Крыша едет у мадам аршавиной. Пусть спасибо мужу скажет. Теперь на каждую его мадель будет наезжать?
Какая-то она жалкая на всех фото,эта Алиса...Так и будет теперь до старости по всему СНГ за мужем-кобелём носиться.
а как же новая мафынка?:))) надо ловить мужа быстрее ей, чтобы от подарка не открутился в "прощении жены".
Ольга Семенова - красавица, Алиса даже рядом не стоит с такой красотой. Вот и нервничает! Эта Алиса - неадекватный крокодил!
Какая-то она жалкая на всех фото,эта Алиса...Так и будет теперь до старости по всему СНГ за мужем-кобелём носиться.