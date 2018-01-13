Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
На этот раз наша подборка рекомендуется к просмотру тем, кого не раздражает обилие летних снимков этой — наконец начавшейся — зимой!
Алена Водонаева, Влад Лисовец и Ольга Бузова в Инстаграме: самые интересные снимки недели
Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.
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стареющие дяди и тети изображают юношескую дурашливость. Смотреть странно и немного жутко.