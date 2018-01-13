На прошедшей неделе мы узнали, в каком еще амплуа преуспела Ольга Бузова и почему классно быть питомцем Насти Задорожной, а также прислушались к дельному совету от Кати Гордон.



1 2 3 ... 23 Взглянув на это фото, мы уже было подумали, что Нелли Ермолаева пришла на прием к окулисту. Ан нет! Беременная телезвезда просвещается на тему того, как быстро восстановить «свои интимные способности» после родов

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.



На этот раз наша подборка рекомендуется к просмотру тем, кого не раздражает обилие летних снимков этой — наконец начавшейся — зимой!