С недавних пор 29-летняя Мэрилин Керро предпочитает не комментировать свою личную жизнь, однако это вовсе не значит, что за ней перестали следить интернет-пользователи и журналисты. На днях в Сети были опубликованы новые фотографии, доказывающие, что знаменитая ведьма не обделена мужским вниманием.

1 2 3 ... 12 Пользователи социальных сетей запечатлели Мэрилин Керро в компании Марка Александра Хансена

Летом 2017 года поклонники Мэрилин Керро предположили, что она наконец забыла бывшего возлюбленного Александра Шепса и закрутила новый роман. Судя по всему, их подозрения не были напрасны.



Как выяснил «СтарХит», минувшие новогодние каникулы экстрасенс провела в России в компании норвежца Марка Александра Хансена — именно его считают новым возлюбленным Керро. Это подтверждают фотографии, на которых пара запечатлена во время прогулки по Москве. Кадр опубликовали пользователи социальных сетей.



Напомним, Керро официально подтвердила расставание с магом Александром Шепсом в прошлом году. С тех пор ведьма воздерживается от любых комментариев по поводу своей личной жизни, однако ее поклонники надеются, что звезда «Битвы экстрасенсов» в скором времени все-таки расскажет о новом романе.

