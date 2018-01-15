Троллинг давно перестал быть анонимной забавой для простых смертных. В последнее время знаменитости все чаще позволяют себе колко шутить в ответ на выпады фолловеров или едко и метко высказывать собственное мнение о коллегах. Woman.ru собрал для вас примеры западных и отечественных звезд, которые не могут жить без шпилек и подколов — и, кстати, очень этим нам нравятся.

1 2 3 ... 30 Екатерина Варнава, 33 года

Екатерина уже настолько привыкла к постоянной критике в свой адрес, что сама регулярно и с отменным сарказмом провоцирует фолловеров. «Что-то давненько про брови, нос и губы не писали... три, два, один, гоу», — подписала Варнава свое собственное фото в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). С чувством юмора у резидентки Comedy Woman все в полном порядке, за что ее ценят не только коллеги, но и поклонники

После того, как соцсети стали огромной частью нашей жизни, многие знаменитости получили возможность общаться со своими поклонниками напрямую, без посредников. Теперь фанаты могут самостоятельно следить за тем, что происходит в жизни недосягаемых, казалось бы, кумиров. Однако, как мы с вами знаем, невозможно нравиться всем. У каждой нормальной звезды наряду с огромной группой поддержки есть и антифанаты, которые с наступлением века высоких технологий получили возможность писать негативные комментарии в блогах звезд.

Некоторые знаменитости предпочитают не отвечать на критику, другие вступают с фолловерами в споры или пытаются резко осадить. Однако есть и те селебрити, которые могут поставить хейтеров на место с помощью остроумия. Некоторые знаменитости предпочитают не отвечать на критику, другие вступают с фолловерами в споры или пытаются резко осадить. Однако есть и те селебрити, которые могут поставить хейтеров на место с помощью остроумия.

Причем умение хлестко давать отпор может однажды перерасти в самый настоящий троллинг, когда звезда намеренно или нет начинает играть на чувствах и нервах армии подписчиков. При этом, что удивительно и приятно, чаще всего наши герои троллят сами себя, чем вызывают особенный восторг у поклонников.



Наблюдать за теми, кто может посмеяться не только над другими, но и над собой, всегда приятно. Кроме того, как показывает практика, умелый троллинг в соцсетях может сделать из «полузабытой звезды 1990-х» самого настоящего «императора Твиттера».

Подробнее о тех, кто на ура освоил тонкое искусство «само-подколов», читайте в нашем материале.