- Екатерина Варнава, 33 годаЕкатерина уже настолько привыкла к постоянной критике в свой адрес, что сама регулярно и с отменным сарказмом провоцирует фолловеров. «Что-то давненько про брови, нос и губы не писали... три, два, один, гоу», — подписала Варнава свое собственное фото в микроблоге (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. Woman.ru). С чувством юмора у резидентки Comedy Woman все в полном порядке, за что ее ценят не только коллеги, но и поклонники
После того, как соцсети стали огромной частью нашей жизни, многие знаменитости получили возможность общаться со своими поклонниками напрямую, без посредников. Теперь фанаты могут самостоятельно следить за тем, что происходит в жизни недосягаемых, казалось бы, кумиров. Однако, как мы с вами знаем, невозможно нравиться всем. У каждой нормальной звезды наряду с огромной группой поддержки есть и антифанаты, которые с наступлением века высоких технологий получили возможность писать негативные комментарии в блогах звезд.
Причем умение хлестко давать отпор может однажды перерасти в самый настоящий троллинг, когда звезда намеренно или нет начинает играть на чувствах и нервах армии подписчиков. При этом, что удивительно и приятно, чаще всего наши герои троллят сами себя, чем вызывают особенный восторг у поклонников.
Наблюдать за теми, кто может посмеяться не только над другими, но и над собой, всегда приятно. Кроме того, как показывает практика, умелый троллинг в соцсетях может сделать из «полузабытой звезды 1990-х» самого настоящего «императора Твиттера».
Подробнее о тех, кто на ура освоил тонкое искусство «само-подколов», читайте в нашем материале.
Примитивней не бывает.
Маликов никогда умом не отличался. Юмором тоже
ну что же, посмеяться над собой никогда не вредно, и нам есть чем заняться, читая все это.
Маликов никогда умом не отличался. Юмором тоже
Из всех представленных смешные шутки у Самбурской, про Тарасова я сильно угорала, это мощно, и сейчас актуально, жаль что его избранницы не такие умные.
+100000 Варнава явно комплексует, т к ну очень уж страшна. Ее попытки стеба над собой вызывают жалость. Лучше бы рино сделала. Рудова тот еще Петросян, вместе с Самбурскй Волочкова - больной, спившийся человек, над ней уже грешно смеяться
Даже очень смешные шутки в чужом пересказе кажутся глупыми , да еще в отрыве от контекста,да еще и с многоэтажными пояснениями, о чем была эта шутка. Неудачный материал.
Мда.. печалька🤔
Самбурская вызывает отвращение,брызжет во все стороны злобой и завистью
Мда... почему этим людям их проделки кажутся смешными?! Особенно удивляет Бородуль, тоже пытается из себя шутку выжать...