Меган Фокс и Брайан Остин Грин принадлежат к числу либеральных родителей и позволяют своим мальчикам носить платья диснеевских принцесс. На днях актриса опубликовала свежий кадр с младшим отпрыском, которого пока наряжает в вещи голубого цвета. Надолго ли?

1 2 3 ... 14 Меган Фокс опубликовала свежее фото с младшим сыном Джорни, который, на удивление, был одет в комбинезон голубого цвета

Многие звезды считают, что их дети должны иметь полную свободу самовыражения. Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло носит вещи для мальчиков, а сын Шарлиз Терон Джексон — для девочек. Если маленьким модникам хочется экспериментировать, почему бы и нет? От коллег по цеху не отстает и Меган Фокс, старший сын которой джинсам предпочитает наряды принцесс.



Актриса и ее муж Брайан Остин Грин неоднократно заявляли, что им все равно, во что одевается их отпрыск: «Платья, тапочки, очки... Это его жизнь. Я думаю, в четыре-пять лет ребенок должен развлекаться. Он никого травмирует этим». Знаменитости заверяют, что не хотят навязывать какие-либо запреты своим детям.



На днях в своем Инстаграме Меган опубликовала свежий снимок с младшим сыном Джорни. Мальчик был одет в комбинезон голубого цвета, что удивило интернет-пользователей. Многие задались вопросом, неужели Фокс и Грин перешли на сторону консерваторов и все-таки решили воспитывать малышей традиционным образом? Что ж, как говорится, поживем — увидим!