Многие звезды считают, что их дети должны иметь полную свободу самовыражения. Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло носит вещи для мальчиков, а сын Шарлиз Терон Джексон — для девочек. Если маленьким модникам хочется экспериментировать, почему бы и нет? От коллег по цеху не отстает и Меган Фокс, старший сын которой джинсам предпочитает наряды принцесс.
Актриса и ее муж Брайан Остин Грин неоднократно заявляли, что им все равно, во что одевается их отпрыск: «Платья, тапочки, очки... Это его жизнь. Я думаю, в четыре-пять лет ребенок должен развлекаться. Он никого травмирует этим». Знаменитости заверяют, что не хотят навязывать какие-либо запреты своим детям.
На днях в своем Инстаграме Меган опубликовала свежий снимок с младшим сыном Джорни. Мальчик был одет в комбинезон голубого цвета, что удивило интернет-пользователей. Многие задались вопросом, неужели Фокс и Грин перешли на сторону консерваторов и все-таки решили воспитывать малышей традиционным образом? Что ж, как говорится, поживем — увидим!
Меган Фокс поделилась редким фото младшего сына, которого пока одевает не как девочку
Многие звезды считают, что их дети должны иметь полную свободу самовыражения. Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло носит вещи для мальчиков, а сын Шарлиз Терон Джексон — для девочек. Если маленьким модникам хочется экспериментировать, почему бы и нет? От коллег по цеху не отстает и Меган Фокс, старший сын которой джинсам предпочитает наряды принцесс.
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Помаду и тушь для ресниц детям.Пусть,самовыражаются.
ну здрасти)это их работа)Джоли,Фокс,Терон,еще многие-они пропагандируют толерантность и показывают пример на своих детях за нехилые деньги.Бизнес и все,ничего личного-медийные лица очень успешно двигают это направление толерантности в Америке.