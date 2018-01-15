Осенью 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. Многих интернет-пользователей еще во время их романа интересовало, как молодой человек отреагировал на сомнительную популярность девушки. На днях Диана ответила на этот вопрос.

1 2 3 ... 15 На днях Диана Шурыгина рассказала, как ее муж реагирует на упоминание о ее скандальном прошлом

Только интернет-сообщество перестало ежедневно обсуждать изнасилование Дианы Шурыгиной, ее подготовку к свадьбе, а затем и само торжество, как на прошлой неделе стало известно, что Сергей Семенов, надругавшийся над девушкой, вышел из тюрьмы. Событие получило широкое освещение в СМИ, поэтому пользователи Сети вновь обратили свое внимание на Диану и ее семью.



По поводу условно-досрочного освобождения молодого человека довольно резко высказалась мама девушки. «Пусть теперь порадуется своей славе. Мы только дышать спокойно начали. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения», — заявила Наталья Шурыгина. Но уже сейчас понятно, что продолжение следует. Очередным приглашенным гостем в телепередаче «Андрей Малахов. Прямой эфир» стал Сергей Семенов.



Из-за вновь поднявшейся шумихи у многих интернет-пользователей возник вопрос: «Как к прошлому Дианы относится ее муж?». В своем официальном Telegram-канале героиня многочисленных ток-шоу рассказала, что любимому все равно, что случилось с ней до их знакомства. «Андрей — это моя поддержка во всем, мы с ним друг друга очень любим и никакие события на нашей личной жизни не отражаются», — отметила девушка. По словам Шурыгиной, хейтерам только дай повод облить ее грязью, в то время как в ее отношениях с мужем все по-прежнему прекрасно.