Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном провели рождественские каникулы в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В Вашингтон Трампы улетели на президентском самолете. Однако папарацци удалось заснять тот момент, когда семья поднималась по трапу. Пользователи Сети были неприятно удивлены тем фактом, что Дональд держал огромный зонтик только над собой, а его супруга и сын шли под дождем.
Недоброжелатели обвинили миллиардера в эгоизме и раскритиковали его за отсутствие хороших манер, посчитав, что президент США не может так себя вести. Некоторые злопыхатели иронично заметили, что Трамп пытался спасти свою несуразную прическу от воздействия воды и ветра.
Тем не менее среди интернет-пользователей нашлись и те, кто защитил Дональда. Одни отметили, что подобное поведение Трампа никак не определяет его как президента. Другие пришли к выводу, что Мелания и Бэррон могли бы и сами взять зонтики. А а с кем из пользователей Сети согласны вы?
Американцы возмущены тем, что Дональд Трамп даже на публике отказывается заботиться о жене и сыне
Дональд и Мелания Трамп с сыном Бэрроном провели рождественские каникулы в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В Вашингтон Трампы улетели на президентском самолете. Однако папарацци удалось заснять тот момент, когда семья поднималась по трапу. Пользователи Сети были неприятно удивлены тем фактом, что Дональд держал огромный зонтик только над собой, а его супруга и сын шли под дождем.
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