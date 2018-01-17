- Надежда Крупская — супруга Владимира ЛенинаДовольно долгое время советские историки писали о Надежде Крупской исключительно как о «жене и соратнице» Владимира Ильича Ленина. Однако ее жизнь с вождем не была такой однобокой. «Как мы любили друг друга, всю жизнь любили! А в его биографиях пишут — соратница, друг. Да, кроме того, что соратники и друзья, счастье было, любовь. Любил он меня, и я его любила… И сейчас люблю», — вспоминала Крупская
Существует пословица, что мужчина — голова, а женщина — шея, или что за каждым великим мужчиной обязательно стоит мудрая женщина-стратег. Из этого можно сделать вывод, что сильные мира сего во многом обязаны своим вторым половинам. История не раз доказывала справедливость этого предположения.
В нашей стране первые леди, как их сегодня принято называть, тоже были весьма сильными, самодостаточными и успешными. В этом цикле материалов мы хотим вспомнить жен всех руководителей СССР — начиная от супруги Владимира Ленина Надежды Крупской и заканчивая женой Михаила Горбачева Раисой.
а зачем нам это все? вроде ДР Ленина в апреле....
А вот мне было очень интересно почитать эту статью, спасибо Вумен.ру. Читала автобиографию Аллилуевой, не знаю насколько там правдиво все было, но нервы ее муженек ей знатно потрепал, склоняюсь к версии, что покончила она собой из-за депрессии.
а зачем нам это все? вроде ДР Ленина в апреле....
Интересная статья. Жду следующий выпуск. Спасибо.
Отличная статья! Побольше бы таких!!!! Наверное, есть спорные моменты, но для вумана это отличный уровень.
Что за ода совку? "великих вождей" нашли.
Совок - это наша история, нравится она кому-то или нет. И знать об этом необходимо.
а зачем нам это все? вроде ДР Ленина в апреле....
Ну уж лучше, чем про всяких Шурыгиных!
Да уж..непростые жизни
Что за ода совку? "великих вождей" нашли.
Это часть нашей истории, которой уже сто лет почти. Надо бы спокойнее к этому уже относиться.