Новость о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, появившаяся в декабре прошлого года, мягко говоря, удивила их поклонников. Источник утверждал, что у пары родились близнецы: мальчик и девочка, которым дали имена Николас и Люси.
16 января Энрике и Анна подтвердили слухи фотографиями с малышами, опубликованными в собственных микроблогах. Певец выложил кадр с дочкой, а спортсменка показала сына.
Стоит отметить, что беременность Курниковой держалась в строжайшем секрете. Никто даже не догадывался, что спортсменка находится в интересном положении. Звезде удалось ни разу не попасться в объективы папарацци, а ее последняя совместная с Иглесиасом фотография датируется ноябрем 2016 года.
Прелесть какая ) Но длинные когти видеть около детской моськи страшновато прям
Какие молодцы. Поздравляю!!! Счастья:)
А наши "звезды" пяточки, ручки...тьфу. Если не хотите что бы видели ВООБЩЕ НЕ ПОКАЗЫВАЙТЕ ЧАСТИ ТЕЛ ВАШИХ ДЕТОК......НА ...Я и кому это надо?
сладкие такие и похожие на аню)
Тю, так быстро?))
Как мило)
Анна симпатичная какая!
Вот молодцы, беременным животом на весь мир не светила, тихо родила без пиара. Живут , любят друг друга и радуются жизни. Мне кажется, они уже давно женаты. Просто не считают нужным доказывать что-то общественности.
ЭКО попахивает....
ЭКО попахивает....
Ну у вас и нюх, прямо до туда дотягивает, а некоторые вон, даже не могут свои подмышки унюхать...
ЭКО попахивает....
Сто процентов. Сразу двое, тут все понятно, двое прижилось. Таки добила его истериками, что хочет малых. Ну что ж, пусть так. Все-таки не простая девочка, почему бы и нет.