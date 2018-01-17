36-летняя Анна Курникова и 42-летний Энрике Иглесиас практически одновременно выложили в Инстаграм снимки своих малышей, которые появились на свет в середине декабря 2017 года.

1 2 3 4 5 Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали лица своих малышей

Новость о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями, появившаяся в декабре прошлого года, мягко говоря, удивила их поклонников. Источник утверждал, что у пары родились близнецы: мальчик и девочка, которым дали имена Николас и Люси.



16 января Энрике и Анна подтвердили слухи фотографиями с малышами, опубликованными в собственных микроблогах. Певец выложил кадр с дочкой, а спортсменка показала сына.



«Мое счастье», — с нежностью подписали снимки счастливые родители. «Мое счастье», — с нежностью подписали снимки счастливые родители.

Стоит отметить, что беременность Курниковой держалась в строжайшем секрете. Никто даже не догадывался, что спортсменка находится в интересном положении. Звезде удалось ни разу не попасться в объективы папарацци, а ее последняя совместная с Иглесиасом фотография датируется ноябрем 2016 года.