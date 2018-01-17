36-летняя Меган Маркл активно готовится к свадьбе с 33-летним принцем Гарри. Уже сейчас актриса посещает благотворительные мероприятия вместе с титулованным женихом. Однако повышенный интерес со стороны общественности совсем не радует звезду сериала «Форс-мажоры».

1 2 3 ... 15 По слухам, Меган Маркл уже не рада тому, что станет супругой члена британской королевской семьи

В конце мая этого года американская актриса Меган Маркл станет законной супругой принца Гарри. Практически сразу после помолвки кинозвезда заявила о намерении незамедлительно приступить к королевским обязанностям. Свое слово яркая брюнетка сдержала: она уже успела появиться на двух благотворительных мероприятиях, на которых ее окружили многочисленные фанаты монаршей семьи. К такому повороту событий Меган не была готова…



Как сообщает австралийское издание New Idea, мисс Маркл уже совсем не радует перспектива быть частью королевской семьи.

«Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления со стороны требовательных родственников жениха. К тому же она не ожидала такого ажиотажа вокруг себя. Теперь она часто жалуется друзьям на то, что ее жизнь оказалась совсем не такой, какой она ее себе представляла», — поделился инсайдер с репортерами. «Меган приходится совсем нелегко из-за оказываемого на нее давления со стороны требовательных родственников жениха. К тому же она не ожидала такого ажиотажа вокруг себя. Теперь она часто жалуется друзьям на то, что ее жизнь оказалась совсем не такой, какой она ее себе представляла», — поделился инсайдер с репортерами.

Меган вообще оказалась не готова к повышенному вниманию к себе и к тому, что у нее появятся хейтеры. Недавно на сайте Change.org была создана петиция против невесты принца Гарри, что, как уверяют инсайдеры, очень расстроило ее. «Меган только сейчас начала понимать, что связывает свою судьбу не только с любимым мужчиной, но и с определенными правилами и законами. Она не жалеет, что сказала Гарри «Да!», но теперь понимает, что ее жизнь больше не будет легкой», — заявил анонимный источник прессе.



Напомним, что до помолвки в ноябре 2017-го принц Гарри и Меган Маркл были вместе полтора года. Ради избранника актриса прекратила сниматься и переехала из Канады в Англию.