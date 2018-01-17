В конце мая этого года американская актриса Меган Маркл станет законной супругой принца Гарри. Практически сразу после помолвки кинозвезда заявила о намерении незамедлительно приступить к королевским обязанностям. Свое слово яркая брюнетка сдержала: она уже успела появиться на двух благотворительных мероприятиях, на которых ее окружили многочисленные фанаты монаршей семьи. К такому повороту событий Меган не была готова…
Как сообщает австралийское издание New Idea, мисс Маркл уже совсем не радует перспектива быть частью королевской семьи.
Меган вообще оказалась не готова к повышенному вниманию к себе и к тому, что у нее появятся хейтеры. Недавно на сайте Change.org была создана петиция против невесты принца Гарри, что, как уверяют инсайдеры, очень расстроило ее. «Меган только сейчас начала понимать, что связывает свою судьбу не только с любимым мужчиной, но и с определенными правилами и законами. Она не жалеет, что сказала Гарри «Да!», но теперь понимает, что ее жизнь больше не будет легкой», — заявил анонимный источник прессе.
Напомним, что до помолвки в ноябре 2017-го принц Гарри и Меган Маркл были вместе полтора года. Ради избранника актриса прекратила сниматься и переехала из Канады в Англию.
Актриса страдающая от повышенного внимания, очень смешно, а главное правдоподобно )) А учитывая личность ее жениха. вполне можно было предвидеть и требовательных родственников и хетеров , или она настолько оторвана от реальности, что даже не подозревала, что фэйсом и всем остальным не вышла для королевского двора.
Дети могут получиться черными, потому что гены свое возьмут. Не очень хорошее смешение для чистокровной королевской семьи. О чем они думали, когда даали разрешение на этот брак?
Вот будет поворот, если она ещё и заднюю даст )))
Вот будет поворот, если она ещё и заднюю даст )))
Дети могут получиться черными, потому что гены свое возьмут. Не очень хорошее смешение для чистокровной королевской семьи. О чем они думали, когда даали разрешение на этот брак?