В начале года Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников заявлением, что у нее появился новый ухажер. Бывшая балерина дала понять, что ее сердце несвободно. Чтобы возбудить интерес поклонников, она опубликовала в Инстаграме снимок из аэропорта, на котором позирует вместе с загадочным мужчиной в спортивном костюме.
В графе «жилищные условия» указана комната в общежитии. Также Логинов не скрывает, что у него есть дети от предыдущих отношений, которые живут с ним.
Изучив сайт предпринимателей Анапы, журналисты выяснили, что он трудится в сфере гостиничного бизнеса, занимая должность заместителя коммерческого директора. В анкете Логинов отметил, что у него «небольшой, но стабильный доход».
Да конечно не фейк. Она их похоже на одном сайте снимает, что чермена, что этого, ну горячая дама, надо ей жеребчиков для здоровья. Оптом дешевле. Всего лишь за букетик роз для инсты. Вообще на Настиных фотках такое впечатление, что к телу мужика голову бабы приклеили. Девушка наша с веслом.... и с блинами, для штанги.
Кошмар... Прям прост...ция какая то :((
а фото "возлюбленного"?
Почему так деформировалась фигура? Не поправилась, а именно деформировалась. Странная для балерины.
Почему так деформировалась фигура? Не поправилась, а именно деформировалась. Странная для балерины.
Мишаня - автослесарь из Красногорскеа. Он даже свою инсту после такой славы закрыл.
Новый возлюбленный Анастасии Волочковой-она сама собственной персоной👸💫👑
Настя молодец,не даёт о себе забыть.Любыми способами добивается,чтоб имя ее было наслуху.Не пойму только,зачем на 8-и фото на голову штору положила.
Настя молодец,не даёт о себе забыть.Любыми способами добивается,чтоб имя ее было наслуху.Не пойму только,зачем на 8-и фото на голову штору положила.
Вот плющит ее в прямом смысле!))