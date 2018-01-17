Перед отъездом на Мальдивы 41-летняя Анастасия Волочкова рассказала в своем микрогблоге о новом любимом мужчине и его ухаживаниях. На днях журналистам наконец-то удалось узнать его имя, должность, а также интересные факты из его биографии.



В начале года Анастасия Волочкова взбудоражила поклонников заявлением, что у нее появился новый ухажер. Бывшая балерина дала понять, что ее сердце несвободно. Чтобы возбудить интерес поклонников, она опубликовала в Инстаграме снимок из аэропорта, на котором позирует вместе с загадочным мужчиной в спортивном костюме.

По информации сайта dni.ru , таинственного молодого человека зовут Михаил Логинов. «Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс», — именно эти стандартные фразы можно найти в его профайле на одном из сайтов знакомств.

В графе «жилищные условия» указана комната в общежитии. Также Логинов не скрывает, что у него есть дети от предыдущих отношений, которые живут с ним.



Изучив сайт предпринимателей Анапы, журналисты выяснили, что он трудится в сфере гостиничного бизнеса, занимая должность заместителя коммерческого директора. В анкете Логинов отметил, что у него «небольшой, но стабильный доход».