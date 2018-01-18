Незадолго до нового года исполнитель хита «Ночное рандеву» Крис Кельми вернулся в Москву после нескольких месяцев пребывания в таиландской реабилитационной клинике. В ней он лечился от алкогольной зависимости. В недавнем интервью порталу Sobesednik.ru певец поведал, что с пагубным пристрастием покончено: с тех пор он позволил себе лишь бокал шампанского. Теперь исполнитель ведет здоровый образ жизни и много занимается спортом.
По словам Кельми, в Таиланде с ним приключился один неприятный эпизод, который он до сих пор вспоминает с ужасом.
По словам знаменитости, он просил о помощи, но все было бесполезно. Хулиганы украли у него плавательные шорты, тапочки и комплект теннисной формы. К счастью, все закончилось хорошо, и Кельми освободили из плена.
Певец признается, что, несмотря на этот случай, он собирается вернуться в эту страну вместе с женой — правда, в качестве гостя.
сначала подумала Андрей Губин так постарел)))
На 9 фото: трое из ларца, одинаковы с лица.
Брехня!!! Никогда не поверю,что существуют буддийские фанатики...Брехня! Сказки Толика Каликина.
На 9 фото: трое из ларца, одинаковы с лица.
На 9 фото: трое из ларца, одинаковы с лица.
Талант, ага. "Ночное рандеву" он не исполнял, а только рот открывал под чужой голос.
Талант, ага. "Ночное рандеву" он не исполнял, а только рот открывал под чужой голос.