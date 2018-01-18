В конце 2017 года 62-летний исполнитель Крис Кельми вернулся в Москву из Таиланда после нескольких месяцев лечения от алкогольной зависимости. В недавнем интервью он рассказал, что в рехабе с ним приключился инцидент, который он до сих пор вспоминает с ужасом.

1 2 3 ... 15 Недавно Крис Кельми вернулся из реабилитационной клиники в Таиланде

Незадолго до нового года исполнитель хита «Ночное рандеву» Крис Кельми вернулся в Москву после нескольких месяцев пребывания в таиландской реабилитационной клинике. В ней он лечился от алкогольной зависимости. В недавнем интервью порталу Sobesednik.ru певец поведал, что с пагубным пристрастием покончено: с тех пор он позволил себе лишь бокал шампанского. Теперь исполнитель ведет здоровый образ жизни и много занимается спортом.



По словам Кельми, в Таиланде с ним приключился один неприятный эпизод, который он до сих пор вспоминает с ужасом.

«Я однажды там столкнулся с буддийскими религиозными фанатиками, они представились секьюрити в госпитале. <…> Я пошел плавать в бассейне, а когда выходил из воды, они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать. Потом вообще наручниками приковали к кровати. А все произошло потому, что они поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог», — поведал Крис в разговоре с журналистами. «Я однажды там столкнулся с буддийскими религиозными фанатиками, они представились секьюрити в госпитале. <…> Я пошел плавать в бассейне, а когда выходил из воды, они меня взяли за руки, положили на асфальт и начали избивать. Потом вообще наручниками приковали к кровати. А все произошло потому, что они поняли, что я православный. Левый наручник я сломал, а правый не смог», — поведал Крис в разговоре с журналистами.

По словам знаменитости, он просил о помощи, но все было бесполезно. Хулиганы украли у него плавательные шорты, тапочки и комплект теннисной формы. К счастью, все закончилось хорошо, и Кельми освободили из плена.



Певец признается, что, несмотря на этот случай, он собирается вернуться в эту страну вместе с женой — правда, в качестве гостя.