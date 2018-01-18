15 января Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз . С помощью суррогатной матери на свет появилась их дочка. Звездные друзья пары уже шлют новорожденной дорогие дизайнерские подарки (Бейонсе, например, презентовала малышке ювелирный браслет за пятнадцать тысяч долларов), а поклонники гадают, какое же имя получит девочка.

1 2 3 ... 15 Ким Кардашьян и Канье Уэст знают, как удивить публику

На днях в Инстаграме Ким Кардашьян появилась весьма необычная фотография — часть сумки или чемодана Louis Vuitton, сфотографированные крупным планом. 37-летняя звезда реалити не относится к тем, кто хвастается в социальных сетях дизайнерскими вещами. Поэтому фото с логотипом известного французского бренда интернет-пользователи расценили как намек на возможное имя третьего ребенка звезды.

«Не терпится увидеть малышку Луи», — обсуждали в комментариях подписчики Кимберли. «Не терпится увидеть малышку Луи», — обсуждали в комментариях подписчики Кимберли.

Зная Ким и Канье, не удивимся, что эти предположения окажутся верными. В качестве имени они также могут взять и инициалы марки LV, и их дочь будет известна как Элви Кардашьян-Уэст. Напомним, их старшую дочь зовут North (в переводе с английского — «Север»), а сына — Saint (в переводе с английского — «Святой»).