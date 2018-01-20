20.01.2018
На прошедшей неделе мы с помощью Анны Семенович узнали, откуда берутся дети, выяснили, для чего Виктория Романец ходит по музеям, а заодно нашли достойного кандидата в ряды «ангелов». 
  • Елена Борщева
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    Елена Борщева как бы обращается ко всем россиянам, чьи новогодние праздники подзатянулись

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

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