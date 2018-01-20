На прошедшей неделе мы с помощью Анны Семенович узнали, откуда берутся дети, выяснили, для чего Виктория Романец ходит по музеям, а заодно нашли достойного кандидата в ряды «ангелов».

1 2 3 ... 19 Елена Борщева как бы обращается ко всем россиянам, чьи новогодние праздники подзатянулись

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.