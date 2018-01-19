19 января, окончив рабочую программу в Ленинградской области, 65-летний Владимир Путин посетил мужской монастырь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Снимки президента Российской Федерации мгновенно разлетелись по зарубежным изданиям.

1 2 3 ... 12 Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях

Дмитрий Песков подробно рассказал журналистам о том, как Владимир Путин отпраздновал Крещение. «По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — приводит слова пресс-секретаря президента РФ ТАСС. При этом Дмитрий Сергеевич отметил, что морозов в центральной части России нет, поэтому «температура в районе озера не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля».

Интернет-пользователи пришли к выводу, что недавнее высказывание Пескова о том, что Путин находится в прекрасной форме «абсолютно здоров и может дать фору многим», полностью соответствует реальности. Интернет-пользователи пришли к выводу, что недавнее высказывание Пескова о том, что Путин находится в прекрасной форме «абсолютно здоров и может дать фору многим», полностью соответствует реальности.

Более того, разлетевшиеся по Сети кадры с крещенского купания Владимира Владимировича привлекли внимание зарубежных журналистов. Так, британский портал Mail Online посвятил президенту специальный материал. «Он находится в великолепной форме для своего возраста», «Настоящий лидер своей страны», «Хотел бы, чтобы у нас тоже был такой президент», — написали в комментариях к публикации восхищенные читатели.