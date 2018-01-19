20-летняя Кайли Дженнер, которая ждет первенца, очень переживает из-за набранного веса и не выходит на улицу, чтобы не попасться на глаза папарацци. Звезда реалити не нарушила это правило даже ради третьего ребенка Ким Кардашьян.

1 2 3 ... 14 Беременная первенцем Кайли Дженнер старается не выходить из дома

Беременная Кайли Дженнер полностью изменила свой образ жизни. Судя по редким фотографиям, сделанным за последние месяцы, знаменитость сильно поправилась уже в первом триместре и с каждым днем ее вес лишь растет. Неудивительно, что звезда реалити, привыкшая регулярно делиться с поклонниками селфи и откровенными снимками, почти все время сидит взаперти.



Как сообщают журналисты портала Radaronline, дошло до того, что Кайли наотрез отказалась покидать жилище даже ради визита к сестре Ким Кардашьян, у которой на днях родилась дочь. Модель предпочла отослать родственнице большой букет роз. По словам инсайдеров, Дженнер зациклена на том, чтобы СМИ ничего не знали о ее беременности. «Она живет в доме Крис и почти никому не позволяет себя навещать. Если она и захочет кого-то увидеть, то при входе гость должен будет подписать документ о неразглашении, а еще сдать мобильный телефон», — поведал источник.



Интернет-пользователи задаются вопросом, почему Кайли впала в паранойю. Многим непонятно, почему знаменитость стесняется своего веса в отличие от многих других селебрити, которые набирали по двадцать, а то и тридцать килограммов. Напомним, девушка по-прежнему официально не подтвердила, что готовится к рождению малыша.