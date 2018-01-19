Беременная Кайли Дженнер полностью изменила свой образ жизни. Судя по редким фотографиям, сделанным за последние месяцы, знаменитость сильно поправилась уже в первом триместре и с каждым днем ее вес лишь растет. Неудивительно, что звезда реалити, привыкшая регулярно делиться с поклонниками селфи и откровенными снимками, почти все время сидит взаперти.
Как сообщают журналисты портала Radaronline, дошло до того, что Кайли наотрез отказалась покидать жилище даже ради визита к сестре Ким Кардашьян, у которой на днях родилась дочь. Модель предпочла отослать родственнице большой букет роз. По словам инсайдеров, Дженнер зациклена на том, чтобы СМИ ничего не знали о ее беременности. «Она живет в доме Крис и почти никому не позволяет себя навещать. Если она и захочет кого-то увидеть, то при входе гость должен будет подписать документ о неразглашении, а еще сдать мобильный телефон», — поведал источник.
Интернет-пользователи задаются вопросом, почему Кайли впала в паранойю. Многим непонятно, почему знаменитость стесняется своего веса в отличие от многих других селебрити, которые набирали по двадцать, а то и тридцать килограммов. Напомним, девушка по-прежнему официально не подтвердила, что готовится к рождению малыша.
Изрядно располневшая Кайли Дженнер не видела новорожденную племянницу, потому что отказывается выходить из дома
Беременная Кайли Дженнер полностью изменила свой образ жизни. Судя по редким фотографиям, сделанным за последние месяцы, знаменитость сильно поправилась уже в первом триместре и с каждым днем ее вес лишь растет. Неудивительно, что звезда реалити, привыкшая регулярно делиться с поклонниками селфи и откровенными снимками, почти все время сидит взаперти.
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