Изысканная внешность, эталонные манеры, спокойный, довольно сдержанный нрав — это лишь малая часть достоинств женщин из прибалтийских стран. Благодаря неповторимому шарму им удается расположить к себе практически каждого, не впадая в крайности и не открывая душу, а с ней и декольте нараспашку. Как вы уже, наверное, догадались, в этом материале речь пойдет об известных женщинах из Эстонии, Латвии и Литвы, которые популярны и любимы в нашей стране.

1 2 3 ... 28 Ингеборга Дапкунайте, 55 лет

Ингеборга Дапкунайте — одна из самых известных в России прибалтийских актрис. Миловидная блондинка с лучезарной улыбкой и серо-зелеными глазами полюбилась публике в конце 1980-х после роли в драме «Осень, Чертаново…»

Практически каждый согласится с тем, что прибалтийские женщины наделены особой привлекательностью, которая интригует и привлекает одновременно. Считается, что они скупы на проявление эмоций и, в отличие от порывистых и темпераментных россиянок, холодны с окружающими — но это скорее не недостатки, а особенности. Невозмутимые с виду особы с аристократической внешностью и манерами точно знают, как покорить мир.

Яркий пример тому — литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, отметившая 20 января 55-летие. Элегантная и очень улыбчивая блондинка с сияющим взглядом прославилась не только на Родине, но и далеко за рубежом. Яркий пример тому — литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, отметившая 20 января 55-летие. Элегантная и очень улыбчивая блондинка с сияющим взглядом прославилась не только на Родине, но и далеко за рубежом.

Российская публика обожает артистку театра и кино за ее роли в картинах «Интердевочка» и «Утомленные солнцем». Своей Ингеборге удалось стать и в Голливуде, снявшись в ряде успешных блокбастеров, которые смотрели уже во всем мире.



Каждое появление Дапкунайте на публике — праздник для ее поклонников, которые неизменно и уже не первое десятилетие восхищаются образами своей любимицы, элегантными, но при этом простыми, без обилия лишних деталей и украшательства. Актриса всегда одета минималистично и при этом круто, а ведь услугами стилиста, по собственным словам, не пользуется.



Ценят Ингеборгу не только за привлекательную внешность и талант, но и за совершенно незвездную простоту. Знаменитая уроженка Вильнюса способна кого угодно очаровывать своей непосредственностью и добрым нравом. Для этого ей достаточно просто широко улыбнуться, и что приятно, улыбок она не жалеет.



Поздравляя с юбилеем нашу прекрасную именинницу, Woman.ru размышляет о том, чем актриса и другие ее прибалтийские коллеги так цепляют россиян.