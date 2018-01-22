Практически каждый согласится с тем, что прибалтийские женщины наделены особой привлекательностью, которая интригует и привлекает одновременно. Считается, что они скупы на проявление эмоций и, в отличие от порывистых и темпераментных россиянок, холодны с окружающими — но это скорее не недостатки, а особенности. Невозмутимые с виду особы с аристократической внешностью и манерами точно знают, как покорить мир.
Российская публика обожает артистку театра и кино за ее роли в картинах «Интердевочка» и «Утомленные солнцем». Своей Ингеборге удалось стать и в Голливуде, снявшись в ряде успешных блокбастеров, которые смотрели уже во всем мире.
Каждое появление Дапкунайте на публике — праздник для ее поклонников, которые неизменно и уже не первое десятилетие восхищаются образами своей любимицы, элегантными, но при этом простыми, без обилия лишних деталей и украшательства. Актриса всегда одета минималистично и при этом круто, а ведь услугами стилиста, по собственным словам, не пользуется.
Ценят Ингеборгу не только за привлекательную внешность и талант, но и за совершенно незвездную простоту. Знаменитая уроженка Вильнюса способна кого угодно очаровывать своей непосредственностью и добрым нравом. Для этого ей достаточно просто широко улыбнуться, и что приятно, улыбок она не жалеет.
Поздравляя с юбилеем нашу прекрасную именинницу, Woman.ru размышляет о том, чем актриса и другие ее прибалтийские коллеги так цепляют россиян.