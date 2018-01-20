65-летняя Ирина Аллегрова — женщина со строгим восточным воспитанием и бунтарским характером, противоречивая, эмоциональная, непохожая ни на кого на российской эстраде. Она всегда держалась обособленно, не заигрывала ни с публикой, ни с коллегами и пожертвовала слишком многим, чтобы стать не просто успешной певицей, а «императрицей» сцены и сердец. В день рождения Ирины Аллегровой Woman.ru собрал любопытные факты о ней.

1 2 3 ... 18 Преодолевать трудности Ирине Аллегровой пришлось уже с рождения. У ее мамы Серафимы были настолько тяжелые роды, что врачи спрашивали Александра, отца будущей певицы, кого спасать — жену или ребенка. Мужчина выбрал супругу, но та решила иначе. К счастью, выжила и мама, и дочь

Жизнь Ирины Аллегровой —череда головокружительных взлетов и болезненных падений. Она одна из нашего шоу-бизнеса могла пять раз подряд в течение всего (!) трех дней собирать полный «Олимпийский». Она же при этом не выступала месяцами. А потом все равно собиралась с силами и в очередной раз пробивала все стены и разводила руками тучи. Несмотря ни на что.



Обладательница уникальной силы духа воплотила свою мечту о сцене и любви миллионов в реальность. За успех пришлось заплатить высокую цену — пожертвовав женским счастьем. Неудивительно, что многие ее песни про сильную, но одинокую женщину. Про нее саму.



Поклонники знают Ирину Аллегрову как уверенную в себе, раскрепощенную исполнительницу, всегда энергичную, открытую и приветливую. Тем не менее есть и другая Аллегрова — домашняя, мягкая со своими секретами и тайнами. Woman.ru рассказывает об «императрице» российского шоу-бизнеса.