Жизнь Ирины Аллегровой —череда головокружительных взлетов и болезненных падений. Она одна из нашего шоу-бизнеса могла пять раз подряд в течение всего (!) трех дней собирать полный «Олимпийский». Она же при этом не выступала месяцами. А потом все равно собиралась с силами и в очередной раз пробивала все стены и разводила руками тучи. Несмотря ни на что.
Обладательница уникальной силы духа воплотила свою мечту о сцене и любви миллионов в реальность. За успех пришлось заплатить высокую цену — пожертвовав женским счастьем. Неудивительно, что многие ее песни про сильную, но одинокую женщину. Про нее саму.
Поклонники знают Ирину Аллегрову как уверенную в себе, раскрепощенную исполнительницу, всегда энергичную, открытую и приветливую. Тем не менее есть и другая Аллегрова — домашняя, мягкая со своими секретами и тайнами. Woman.ru рассказывает об «императрице» российского шоу-бизнеса.
15 интересных фактов об «императрице» российского шоу-бизнеса Ирине Аллегровой
Жизнь Ирины Аллегровой —череда головокружительных взлетов и болезненных падений. Она одна из нашего шоу-бизнеса могла пять раз подряд в течение всего (!) трех дней собирать полный «Олимпийский». Она же при этом не выступала месяцами. А потом все равно собиралась с силами и в очередной раз пробивала все стены и разводила руками тучи. Несмотря ни на что.
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Кому интересен нафталин????
Если честно, то очень она не нравится, лицо, макияж, прически, голос да и весь образ вцелом... мне кажется она должна была стать профессиональной сутенершей, которая сама с опытом богатым
Похожа на мамку держательницу борделя.
Вульгарная.
Купила Капусту..альфонса.
Кошмар
Мдя... Всего три комментария под статьей с "интересными фактами"... Совсем Аллегрова не интересна никому