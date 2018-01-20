20 января Ингеборге Дапкунайте отмечает день рождения — знаменитой актрисе исполнилось 55 лет. В честь этого события Первый канал представил документальный фильм, посвященный творчеству звезды.
Героями передачи стали актеры, режиссеры и другие именитые представители отечественного и мирового кинематографа, рассказывающие о работе и дружбе с Ингеборгой. Единственная тема, которую обходили стороной, — личная жизнь актрисы.
Поэтому появление обворожительного белокурого малыша в конце программы стало для всех зрителей огромным сюрпризом. Без лишних слов продюсеры представили мальчика: сын — Алекс. Дапкунайте подозвала его к себе, взяла на руки и ушла со сцены.
Брак с бизнесменом Дмитрием Ямпольским стал для Ингеборги Дапкунайте третьим. В предыдущих двух — с литовским актером Арунасом Сакалаускасом и британским режиссером Саймоном Стоуксом — у нее не было детей.
вот так новость!!!
Сурмама? Впрочем, неважно, Ингеборга активная женщина, поздравления!
У нее какой то европейский стиль старения, мне нравится. Не отекшая, сухая. Молодец.
Да, малыш симпатичный, на ангелочка похож - щёчки, кудряшки. ! Мне Ингеборга нравится, очень рада за неё!
Ну я даже не знаю, в 40-45 лет я думаю,что стать матерью вполне нормально, у меня тетя родила единственного сына в 40 лет, сейчас парню уже 26 лет,взрослый совсем, но вот в 55 лет стать матерью по моему как-то не очень совсем для ребенка.
Думаю, это из донорской яйцеклетки, потому что чудес не бывает. Впрочем, какая разница, человек родился и очень хорошенький.
Лет 10 назад какая-то экстрасенс про нее говорила, что после 50 родит ребенка. Может сама?
точно точно говорила экстрасенс в 7 днях что выйдет замуж и заведет ребенка. победительница первой битвы экстрасенсов.почему-то я это запомнила. чудеса бывают!!!!
точно точно говорила экстрасенс в 7 днях что выйдет замуж и заведет ребенка. победительница первой битвы экстрасенсов.почему-то я это запомнила. чудеса бывают!!!!
Однозначно сурмама..Чудес не бывает..Но какая разница?Красивый,здоровый счастливый малыш это главное.