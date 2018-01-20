Наталья Фриске, утверждавшая что больше никогда не свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом, похоже изменила своим принципам. После пятилетнего перерыва младшая сестра Жанны Фриске представила свою новую песню.







Многие помнят, что Наталья Фриске, как и ее знаменитая сестра Жанна, была солисткой «Блестящих». Правда, в составе музыкального коллектива она задержалась ненадолго — всего лишь на три месяца в конце 2007 года. Поняв, что не выдерживает жесткий гастрольный график и устав от пристального внимания со стороны прессы, девушка приняла решение покинуть группу.



Лишь в 2012-м она ненадолго вернулась к амплуа певицы, записав с Ростиславом Пироговым одну песню. После Фриске-младшая сосредоточилась на личной жизни и стала косметологом.



В конце 2017-го к Наталье Фриске обратился Александр Попов. Бывший солист группы «Турбомода» предложил ей записать композицию «Две планеты». В студии они встретились несколько дней спустя, а сегодня их песня появилась в Сети.



«Ее голос очень похож на голос сестры. Такое ощущение, что поет не Наташа, а Жанна», — цитируют Попова корреспонденты газеты «Зажигай». По словам Александра, у них получилась «настоящая бомба!». Предлагаем вам оценить новый трек.



