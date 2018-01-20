Многие помнят, что Наталья Фриске, как и ее знаменитая сестра Жанна, была солисткой «Блестящих». Правда, в составе музыкального коллектива она задержалась ненадолго — всего лишь на три месяца в конце 2007 года. Поняв, что не выдерживает жесткий гастрольный график и устав от пристального внимания со стороны прессы, девушка приняла решение покинуть группу.
Лишь в 2012-м она ненадолго вернулась к амплуа певицы, записав с Ростиславом Пироговым одну песню. После Фриске-младшая сосредоточилась на личной жизни и стала косметологом.
В конце 2017-го к Наталье Фриске обратился Александр Попов. Бывший солист группы «Турбомода» предложил ей записать композицию «Две планеты». В студии они встретились несколько дней спустя, а сегодня их песня появилась в Сети.
«Ее голос очень похож на голос сестры. Такое ощущение, что поет не Наташа, а Жанна», — цитируют Попова корреспонденты газеты «Зажигай». По словам Александра, у них получилась «настоящая бомба!». Предлагаем вам оценить новый трек.
Наталья Фриске решила вернуться на сцену
Многие помнят, что Наталья Фриске, как и ее знаменитая сестра Жанна, была солисткой «Блестящих». Правда, в составе музыкального коллектива она задержалась ненадолго — всего лишь на три месяца в конце 2007 года. Поняв, что не выдерживает жесткий гастрольный график и устав от пристального внимания со стороны прессы, девушка приняла решение покинуть группу.
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У Бузовой появилась достойная конкурентка.
ну а что ей делать-то?! по курортам наездилась, наотдыхалась, пластику сделала..финансы есть..можно и песню записать. это же не по гастролям мыкаться..
вот странно , реально очень на сестру похожа, а жанкиной харизмы нет и не будет, да, очередная бузова
А я то думаю ,что прямо из всех щелей..когда ж ..Наташа вспомнит о своей миссии..Опаа...(и уже приписывают что прямо сестра т.е.Жанна).
Метро-авто-пальто- гаУно. Дискотека 80-х, причём самая отстойная. Ну, это лучше, чем брови клиенткам красить. Муж-то не обеспечивает её бесконечные хотелки.
Я включила и приготовилась проблеваться. Но была приятно удивлена. Голос у нее, оказывается, не такой противный, как лицо. Интонациями и вправду напоминает Жанну, но более грубый, мужской и гнусавый. Вот так вот шептать в микрофон на подпевках - вполне сойдет, почему нет, если ей нравится. У Бузовой голос гораздо отвратнее.
что бизнес по наращиванию ногтей не пошел?
Песенка ниочем .Похожие шедевры мы уже лет двадцать тому назад слышали.
Очередная пывыца всплыла
Привет из 90-х и стиль и манера.Два сбитых летчика.