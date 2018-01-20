Современные звезды редко дают своим детям обычные имена. Среди самых известных оригиналов — Ким Кардашьян и Канье Уэст. Свою первую дочь они назвали Севером, сына нарекли Святым, а имя для третьего ребенка нашли на географической карте.

1 2 3 ... 9 Канье Уэст и Ким Кардашьян рассекретили имя своего третьего ребенка

15 января Ким Кардашьян и Канье Уэст в третий раз стали родителями — у звездной пары родилась дочь. Вопрос о том, какое имя получит девочка, интересовал не только поклонников пары, но и прессу. Ходили слухи, что младшую сестру Норт и Сэйнта Уэстов будут звать Элви, в честь модного бренда Louis Vuitton, но они не подтвердились.



Сегодня стало известно, что девочку нарекли Чикаго Уэст. Название одного из самых крупных городов США было выбрано не случайно — именно здесь вырос Канье.



Кроме этого, как сообщают журналисты Daily Mirror, имя новорожденной дочери — дань уважения и памяти матери рэп-исполнителя. Донда Уэст, скончавшаяся в 2007 году от осложнений после неудачной пластической операции, была профессором Чикагского университета.

