Чуть меньше года назад сразу в нескольких крупных американских городах прошли массовые митинги. Их участницами стали женщины всех возрастов, призывающие общественность бороться против политики тогда еще новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Среди принявших участие в тех шествиях было немало знаменитостей. В этом году многие из них повторно вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Чикаго и других городов. На этот раз они выступали не только против политики действующего президента, но и в пользу движений против сексуальных домогательств Time's Up и #MeToo.
В Лос-Анджелесе на сцену вышли Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Виола Дэвис, Мила Кунис (появившаяся на митинге в компании мужа Эштона Катчера), Пэрис Джексон и многие другие. Несмотря на свое положение, мероприятие не смогла пропустить даже беременная Ева Лонгория, также выступившая с речью.
Женский марш-2018: Йоханссон, Джексон, Кунис и беременная Лонгория выступили против насилия и Трампа
Чуть меньше года назад сразу в нескольких крупных американских городах прошли массовые митинги. Их участницами стали женщины всех возрастов, призывающие общественность бороться против политики тогда еще новоизбранного президента США Дональда Трампа.
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Не успокоятся. Единственный,кто думает об Америке.
Кто-нибудь знающий, поясните,почему они так против политики Трампа? Я никак не пойму
У Портман на 5 фото шея старческая совсем
Кто-нибудь знающий, поясните,почему они так против политики Трампа? Я никак не пойму
На 3 фото Зои Салдана а не Керри Вашингтон ....
Кто-нибудь знающий, поясните,почему они так против политики Трампа? Я никак не пойму
Журналисты woman, пожалуйста напишите о том, что правительство Рф выделило 110 млн.рублей на отстрел бездомных собак и кошек в городах, где пройдет чемпионат по футболу. Помогите, прошу вас. Люди собирают подписи для петиции, она называется: 100 миллионов на убийство бездомных животных накануне ЧМ по футболу 2018
Скарлетт Йоханссон подурнела с короткой стрижкой. Всё-таки короткие волосы прибавляют возраст!
Кто-нибудь знающий, поясните,почему они так против политики Трампа? Я никак не пойму