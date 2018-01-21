Чуть меньше года назад сразу в нескольких крупных американских городах прошли массовые митинги. Их участницами стали женщины всех возрастов, призывающие общественность бороться против политики тогда еще новоизбранного президента США Дональда Трампа.



Среди принявших участие в тех шествиях было немало знаменитостей. В этом году многие из них повторно вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона, Лос-Анджелеса, Чикаго и других городов. На этот раз они выступали не только против политики действующего президента, но и в пользу движений против сексуальных домогательств Time's Up и #MeToo.



В Лос-Анджелесе на сцену вышли Натали Портман, Скарлетт Йоханссон, Виола Дэвис, Мила Кунис (появившаяся на митинге в компании мужа Эштона Катчера), Пэрис Джексон и многие другие. Несмотря на свое положение, мероприятие не смогла пропустить даже беременная Ева Лонгория, также выступившая с речью.



