Вы тоже заметили, что почти на всех снимках взгляд невесты принца Гарри Меган Маркл направлен в объектив? Вероятно, вы также не могли не отметить и тот факт, что герцогиня Кембриджская Кэтрин ведет себя прямо противоположным образом. Английский эксперт по языку тела объяснила, почему так происходит.

1 2 3 ... 14 Поклонники королевской семьи давно заметили, что Кейт Миддлтон никогда не смотрит в камеру

Поклонники британской королевской семьи пристально следят за появлениями на публике ее членов, анализируют каждый их шаг и даже находят закономерности в их поведении. Так, например, недавно интернет-пользователи задумались, почему принц Уильям всегда держит за руку Джорджа, а герцогиня Кэтрин — Шарлотту.



От взора фанатов монаршей семьи не ускользнул и тот факт, что Меган Маркл почти все время смотрит в камеру, когда видит фотографов, а вот Кейт Миддлтон, наоборот, старается отводить взгляд.

Сперва пользователи Сети предположили, что невеста принца Гарри ведет себя таким образом из-за имеющегося профессионального опыта: мол, актрисе не привыкать к камере. Сперва пользователи Сети предположили, что невеста принца Гарри ведет себя таким образом из-за имеющегося профессионального опыта: мол, актрисе не привыкать к камере.

Тем не менее Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, опровергает эти догадки: «Вы хоть раз видели сцену, где актер смотрит на вас с экрана? Прямой взгляд Меган свидетельствует не о ее профессиональных навыках, а о характере». По словам британки, Маркл демонстрирует уверенность в себе, а также желание открыто общаться с поклонниками. Эксперт рассказала журналистам портала The Sun, что невестка Елизаветы II определенно знает себе цену.



Что касается Кейт Миддлтон, то Джеймс утверждает, что она самый настоящий интроверт: «Кэтрин очень скромная и домашняя, она любит тепло и уют. Конечно, по ее поведению не скажешь, что ей претит публичность — она ведет себя безупречно».



Как вам кажется, верный ли вердикт вынесла монаршим особам профайлер?