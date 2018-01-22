На днях в США прошел марш пролайферов, на котором с речью выступил президент Дональд Трамп. Впрочем, пользователи Сети не оценили порыва политика, вспомнив, что в одном из интервью он намекнул на то, что просил вторую жену прервать беременность.

1 2 3 ... 14 На днях Дональд Трамп выступил на «Марше за жизнь»

В прошлую пятницу в Вашингтоне прошел «Марш за жизнь» — самое масштабное в стране мероприятие пролайферов. На протяжении вот уже сорока пяти лет активисты голосуют против права женщин делать аборты. Впервые за почти пять десятилетий перед марширующими выступил президент США.



«Марш за жизнь» — это движение, порожденное любовью. Каждая жизнь священна, а каждый ребенок — это дар Божий. В нашей стране закон разрешает аборты. Эта порочная практика должна прекратиться, и всем должно быть даровано право на жизнь», — заявил Дональд Трамп.

Не так давно Палата представителей США выдвинула законопроект, согласно которому будут ограничены аборты на поздних сроках. Президент призвал Сенат принять этот документ и направить ему на подпись. Не так давно Палата представителей США выдвинула законопроект, согласно которому будут ограничены аборты на поздних сроках. Президент призвал Сенат принять этот документ и направить ему на подпись.

В то время как участники марша были в восторге от речи Трампа, многие пользователи Сети назвали его лицемером. Дело в том, что в 2004 году во время беседы с радиоведущим Говардом Стерном будущий президент Америки проговорился, что намекал второй жене Марле Мейплз, чтобы она прервала нежелательную для него беременность. Правда, потом Трамп поспешно добавил, что все-таки счастлив, что родилась Тиффани. Интернет-пользователи тут же припомнили Дональду это злополучное интервью, но президент пока не прокомментировал ситуацию.