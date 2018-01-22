Недавно стало известно, что Светлана Зейналова больше не будет вести шоу «Голос. Дети». Говорят, что телеведущая ушла из проекта, потому что скоро станет мамой.

1 2 3 ... 15 Не так давно стало известно, что Светлана Зейналова больше не будет ведущей шоу «Голос. Дети»

Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Светлана Зейналова покинула шоу «Голос. Дети». Теперь вести передачу будет актриса Агата Муцениеце.



На днях некоторые российские СМИ написали, что Зейналова ушла с проекта не просто так: по слухам, скоро она станет мамой. По словам инсайдера, телеведущая захотела снизить рабочую нагрузку, поэтому приняла решение отказаться от должности ведущей шоу. Пополнение в семействе ожидается летом. Отцом будущего ребенка является гражданский муж Светланы Дмитрий, который младше ее на несколько лет.



По словам Зейналовой, молодой человек покорил ее трепетным отношением к ее дочери Александре, которой врачи поставили диагноз «аутизм». Дело в том, что законный супруг Светланы после новости о диагнозе наследницы подал на развод, не выдержав испытаний. Именно поэтому знаменитости было важно найти такого человека, который бы не побоялся заботиться о ребенке с особенностями развития.