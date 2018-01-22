Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Светлана Зейналова покинула шоу «Голос. Дети». Теперь вести передачу будет актриса Агата Муцениеце.
На днях некоторые российские СМИ написали, что Зейналова ушла с проекта не просто так: по слухам, скоро она станет мамой. По словам инсайдера, телеведущая захотела снизить рабочую нагрузку, поэтому приняла решение отказаться от должности ведущей шоу. Пополнение в семействе ожидается летом. Отцом будущего ребенка является гражданский муж Светланы Дмитрий, который младше ее на несколько лет.
По словам Зейналовой, молодой человек покорил ее трепетным отношением к ее дочери Александре, которой врачи поставили диагноз «аутизм». Дело в том, что законный супруг Светланы после новости о диагнозе наследницы подал на развод, не выдержав испытаний. Именно поэтому знаменитости было важно найти такого человека, который бы не побоялся заботиться о ребенке с особенностями развития.
Российские СМИ: 40-летняя Светлана Зейналова беременна
Некоторое время назад в Сети появилась информация, что Светлана Зейналова покинула шоу «Голос. Дети». Теперь вести передачу будет актриса Агата Муцениеце.
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Это конечно хорошо, что беременна. и что с дочкой помогает, но только чего все эти возрастные тети связываются с молодняком? Мужчина даже на год младше уже автоматически делает женщину "старухой" в глазах окружающих. Самой то не противно быть "мамой"?
Мужчина , младше своей спутницы, дает силы и красоту, желание быть красивой и молодой, как можно дольше, желаю всем, кто хочет стать мамой, исполнить свою мечту .
Она невероятный оптимист и очень любит жизнь!с таким тяжелым диагнозом ребенка она не сдается, продолжает жить,еще и хохочет. Это невероятная жизненная энергия, это гораздо сложнее чем лапки сложить и рыдать каждый день, попутно деньги с фондов собирая. Очень рада за нее, она как никто заслуживает счастья!
Она меня бесит, если честно. Потому, что я ей завидую. Завидую её энергии, оптимизму и улыбке. У меня чуть какая ерунда приключись, всё, сникла, конец света наступил. А она такая жизнерадостная! Пусть у нее будет всё-всё хорошо, она это заслужила!
Дай Бог, чтоб родила здорового ребенка! У неё ведь дочка аутизмом больна..., причём она это долго скрывала.., а потом сама на каком-то ТВшоу рассказала об этом., по-моему " наедине со всеми".
Это конечно хорошо, что беременна. и что с дочкой помогает, но только чего все эти возрастные тети связываются с молодняком? Мужчина даже на год младше уже автоматически делает женщину "старухой" в глазах окружающих. Самой то не противно быть "мамой"?
Очень рада за нее!
Вы не в курсе, видимо, что далеко не все зависят от мнения окружающих?
Рада за нее! Легкой беременности, легких родов и здорового малыша ей! Светлана заслужила своего женского и семейного счастья.
Еще как зависят. И больше всех "самые независимые".