На днях 40-летняя Ольга Орлова опубликовала в Инстаграме неоднозначный пост о представительницах слабого пола. Красноречивая цитата вызвала волну негодования у оскорбившихся подписчиц звезды.

Выказывания и поступки Ольги Орловой часто становятся предметом обсуждения пользователей Сети. На днях вокруг певицы разгорелся очередной скандал. Орлова опубликовала в Инстаграме высказывание Элеоноры Рузвельт о представительницах слабого пола. «Женщина — как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток», — написала Ольга. Подписчицы тут же ополчились на телеведущую «Дома-2» за такие нелестные слова.

«Сравнила с пакетиком чая, хоть с коньяком или вином бы», «Мне интересно, а какой крепости вы, Ольга?», «Какое-то колхозное высказывание», «Сравнивать себя с чайным пакетиком глупо», — прокомментировали пост фолловеры артистки. «Сравнила с пакетиком чая, хоть с коньяком или вином бы», «Мне интересно, а какой крепости вы, Ольга?», «Какое-то колхозное высказывание», «Сравнивать себя с чайным пакетиком глупо», — прокомментировали пост фолловеры артистки.

Некоторые интернет-пользователи посчитали, что эта цитата оскорбляет слабый пол. Ведь обычно люди выбрасывают пакетик чая после нескольких раз использования... Тем не менее преданные поклонники встали на защиту Орловой, отметив, что речь идет о женской силе духа.