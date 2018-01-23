Выказывания и поступки Ольги Орловой часто становятся предметом обсуждения пользователей Сети. На днях вокруг певицы разгорелся очередной скандал. Орлова опубликовала в Инстаграме высказывание Элеоноры Рузвельт о представительницах слабого пола. «Женщина — как чайный пакетик. О ее крепости можно судить только после того, как она попадет в кипяток», — написала Ольга. Подписчицы тут же ополчились на телеведущую «Дома-2» за такие нелестные слова.
Некоторые интернет-пользователи посчитали, что эта цитата оскорбляет слабый пол. Ведь обычно люди выбрасывают пакетик чая после нескольких раз использования... Тем не менее преданные поклонники встали на защиту Орловой, отметив, что речь идет о женской силе духа.
Я всегда любила чай заваренный умеренно, не как на зоне. У Орловой свои представления о женщинах, поэтому и работа такая. Нашла себя в профессии по крепости ума.
Про чайные пакетики - это прикольно. Можно еще сказать - пока чайный пакетик заваривается - он нужен, а когда перестал - можно выкинуть. В дорогом чае - меньше краски при заваривании, а в дешевом - больше краски ( т.е. больше понтов). Сравнивать женщину и чайный пакетик можно до бесконечности :)
Воспользовалась чей-то цитатой, чтобы умной казаться.Интересно, какой 'кипяток' она имела в виду?Житейские невзгоды?Странное высказывание.
услышала звон, да не поняла откуда он
Если уж сравнивать женщину с чайными пакетиками,то только истинный ценитель знает,что кипятком чай не заваривают,от этого аромат плохо раскрывается.
Из всех домовских ведущих ольга самая симпотичная хоть и старше . 40 ей
Ну ляпнула чушь какую-то на своей странице и что? У людей вообще с этим инстаграмом начались какие-то отклонения. Ладно еще ванильные цитаты постить под фотографиями "рука-лицо", или писать свои мысли, но когда появились эти трансляции и строис😱😱😱! Несколько раз была свидетелем, как вели трансляции совсем в неуместных местах и обстоятельствах: пришли девушка и молодой в ресторан, а она чуть не всю трапезу снимала, что она будет есть, и как будет есть ее молодой человек, не знаю, как он ее терпел? Они практически друг с другом не общались. Другая история с другой барышней была в спа, во время массажа, вместо того, чтобы лежать и получать удовольствие, она без умолку трындела и трындела с телефоном в руках, снимая для инстаграма. Однажды еще одна девица просто снимала на видео свои кривляния перед фронталкой, разные гримасы прямо посреди торгового центра. Или мне везет на этих психов, или из реально стало слишком много. А Орлова скатилась очень! Из популярных певиц 90х в ведущие Дома 2. Видимо хвост прижало, а жить красиво и не напрягаться хочется всем.
а кто судить то будет?
Вот влетит ее копирайтеру)) А может, наоборот, премию дадут).
Рост у нее 155