Шакира почти восемь лет встречается с футболистом Жераром Пике. Певица проводит в Испании много времени из-за того, что ее возлюбленный играет за клуб «Барселона». В 2015 году артистка официально стала резидентом этой страны и, соответственно, начала платить налоги. Однако чиновники считают, что Шакира фактически проживала в Испании и не отдавала государству положенный процент с доходов.
Как сообщает британское издание The Daily Mail, правительство Испании предъявило знаменитости обвинение в уклонении от уплаты налогов. Если мошенничество Шакиры будет доказано, то ей грозит срок в виде двух лет заключения и штраф в размере нескольких десятков миллионов евро.
Инсайдеры же сообщают, что звезда считает себя невиновной. Адвокаты артистки планируют доказать в суде, что она в течение этих четырех лет жила на территории страны меньше 183 дней в году, а значит не нарушала законы Испании.
Правительство Испании заподозрило Шакиру в мошенничестве, и теперь ей может грозить тюрьма
Шакира почти восемь лет встречается с футболистом Жераром Пике. Певица проводит в Испании много времени из-за того, что ее возлюбленный играет за клуб «Барселона». В 2015 году артистка официально стала резидентом этой страны и, соответственно, начала платить налоги. Однако чиновники считают, что Шакира фактически проживала в Испании и не отдавала государству положенный процент с доходов.
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Вообще-то Шакира и Херар Пике расстались уже полгода как...
Вообще-то Шакира и Херар Пике расстались уже полгода как...
То что они не женаты не значит, что встречаются. Они живут вместе, какое встречается? Родители двух детей встречаются??
Пике поддерживает независимость Каталонии. Потому Шакиру и начинают "давить". Это только с виду на западе демократия, а по факту режим прогнет неугодных не хуже чем в бывшем союзе.
Да, Шакира как была такой и осталась, может чуть постарела, а вот Бритни совсем не та.
Это политика, они ставят на место Пике за его поддержку отделения Каталонии...
Да, Шакира как была такой и осталась, может чуть постарела, а вот Бритни совсем не та.