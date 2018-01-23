40-летняя певица Шакира много времени проводит на родине возлюбленного, 30-летнего футболиста Жерара Пике, и уже давно считается резидентом Испании. Однако власти страны полагают, что знаменитость несколько лет не платила налоги.

1 2 3 ... 15 По сообщениям западных СМИ, правительство Испании обвинило Шакиру в мошенничестве

Шакира почти восемь лет встречается с футболистом Жераром Пике. Певица проводит в Испании много времени из-за того, что ее возлюбленный играет за клуб «Барселона». В 2015 году артистка официально стала резидентом этой страны и, соответственно, начала платить налоги. Однако чиновники считают, что Шакира фактически проживала в Испании и не отдавала государству положенный процент с доходов.



Как сообщает британское издание The Daily Mail, правительство Испании предъявило знаменитости обвинение в уклонении от уплаты налогов. Если мошенничество Шакиры будет доказано, то ей грозит срок в виде двух лет заключения и штраф в размере нескольких десятков миллионов евро.



Инсайдеры же сообщают, что звезда считает себя невиновной. Адвокаты артистки планируют доказать в суде, что она в течение этих четырех лет жила на территории страны меньше 183 дней в году, а значит не нарушала законы Испании.